Tulio Gómez y los técnicos que le gustan para el América

El máximo accionista del América de Cali habló sobre la continuidad del técnico Juan Carlos Osorio y sobre los posibles reemplazos.

Mientras en el equipo las cosas están complicadas, desde la parte administrativa ya están pensando en lo que será el 2022 y eso implica lo que sería ir buscando un nuevo cuerpo técnico, pues la salida del técnico Juan Carlos Osorio es muy posible debido a las pocas chances que tiene América de clasificar a las fases finales de la Liga BetPlay.

+ Tulio Gómez habló sobre los fichajes del próximo año

Aunque el dirigente escarlata confía en la clasificación y además, no descarta que el proceso de Osorio se mantenga a pesar de no estar en los 8, ya están analizando opciones. Sobre la continuidad del actual cuerpo técnico manifestó que van a esperar hasta el final de semestre para tomar las decisiones correspondientes de acuerdo a las circunstancias.

En diálogo con RCN Radio Cali, Tulio Gómez fue consultado sobre los posibles técnicos que llegarían y si le gusta alguno en particular, a lo que respondió. “De gustarme me gustan varios, pero hay que esperar para ver en su momento si están disponibles, trazar un proyecto y ver qué opciones hay“.

Además, se atrevió a dar nombres de los que les gustaría tener en América. “Harold Rivera me gusta, también Alberto Gamero, (Luis Fernando) Suárez, Hernán Torres con quien tengo una gran relación y aprecio mucho y no me disgustaría tener de regreso a Guimarães“.