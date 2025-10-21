A falta de un solo partido para que todos los equipos de la Liga BetPlay tengan calendario completo, así va el grupo de los 8 en la tabla de posiciones, con Independiente Medellín liderándola luego del resultado que tuvo ante Santa Fe en un compromiso que estaba pendiente (1-1).

Se jugó en el estadio Atanasio Girardot, con los dos metidos en la pelea de la clasificación. Fue, además, un partido que revivió la final del semestre anterior. Esta vez terminó empatado con goles de Hugo Rodallega para el visitante y Francisco Fydriszewski para el local.

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2025-2, Fecha 16

Con un sol partido pendiente por disputarse en esta jornada, así está el panorama en la tabla de posiciones del certamen de Primera División en Colombia.

Independiente Medellín: 31 puntos, +12 (16 partidos) Junior de Barranquilla: 31 puntos, +11 (16 partidos) Atlético Bucaramanga: 30 puntos, +14 (15 partidos) Atlético Nacional: 28 puntos, +8 (16 partidos) Fortaleza CEIF: 28 puntos, +5 (16 partidos) Deportes Tolima: 26 puntos, +6 (16 partidos) Llaneros: 25 puntos, +2 (16 partidos) Santa Fe: 22 puntos, +2 (16 partidos) Águilas Doradas: 21 puntos, -1 (16 partidos) América de Cali: 20 puntos, +1 (16 partidos) Alianza FC: 20 puntos, -2 (16 partidos) Deportivo Cali: 20 puntos, -3 (16 partidos) Once Caldas: 19 puntos, -5 (16 partidos). Deportivo Pereira: 18 puntos, -2 (16 partidos) Unión Magdalena: 18 puntos, -6 (16 partidos) Millonarios: 15 puntos, -5 (15 partidos) Envigado: 16 puntos, -4 (16 partidos) Deportivo Pasto: 13 puntos, -6 (16 partidos) Boyacá Chicó: 13 puntos, -12 (16 partidos) La Equidad: 11 puntos, -15 (16 partidos)

Resultados de la Fecha 16 en la Liga BetPlay 2025-2

La Fecha está en curso. Inició el viernes 17 de octubre y se cerrará el martes 21.

Unión Magdalena 3-1 Envigado (Cristian Iguarán, Jannenson Sarmiento y Ricardo Márquez; Luis Díaz)

(Cristian Iguarán, Jannenson Sarmiento y Ricardo Márquez; Luis Díaz) Independiente Medellín 3-1 Fortaleza CEIF (Francisco Fydriszewski, Brayan León y Francisco Chaverra; Andrés Arroyo)

(Francisco Fydriszewski, Brayan León y Francisco Chaverra; Andrés Arroyo) Boyacá Chicó 0-0 Santa Fe

Deportivo Pasto 2-2 Atlético Nacional (Jéferson Rivas y David Camacho; Dairon Asprilla y Jorman Campuzano)

(Jéferson Rivas y David Camacho; Dairon Asprilla y Jorman Campuzano) Águilas Doradas 1-0 Alianza FC (Jorge Luis Rivaldo)

(Jorge Luis Rivaldo) Junior 3-2 Deportivo Pereira (Brayan Castrillón y Steven Rodríguez x 2; Carlos Darwin Quintero y José David Moya)

(Brayan Castrillón y Steven Rodríguez x 2; Carlos Darwin Quintero y José David Moya) Deportivo Cali 0-2 América (Cristian Barrios y Josen Escobar)

(Cristian Barrios y Josen Escobar) Llaneros 2-0 Once Caldas (Bryan Urueña y Julián Angulo)

(Bryan Urueña y Julián Angulo) La Equidad 0-2 Deportes Tolima (Jersson González x 2)

(Jersson González x 2) Millonarios vs Atlético Bucaramanga | SE JUEGA EL 21 DE OCTUBRE

Partidos pendientes en el calendario de la Liga BetPlay 2025-2

Con los partidos que se llevaron a cabo este 20 de octubre y a la espera del cierre de la fecha, al certamen que se conoció como Liga Águila hasta finales de 2019, ahora le quedan un solo encuentro pendiente para que todos los equipos tengan completos los partidos disputados.

Fecha 16: Millonarios vs Atlético Bucaramanga (21 de octubre, 6:00 p.m.).

Goleadores de la Liga BetPlay 2025-2 (Fecha 16)

En la tabla de artilleros del certamen, el líder es un extranjero: Francisco Fydriszewski, atacante del Poderoso Independiente Medellín.