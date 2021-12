Raziel García responde sobre su fichaje con Deportes Tolima: ¿Ya está cerrado?

El viaje del peruano Raziel García para unirse a Deportes Tolima es noticia en el mercado de fichajes. ¿Ya está confirmado?

Que esté viajando a territorio colombiano es un avance significativo. El futbolista de la selección de Perú, además, por ahora no respondió a la intención de Alianza Lima de contratarlo. El campeón peruano compite con Deportes Tolima en la intención de contar con él para el 2022. Es uno de los mejores futbolistas del balompié peruano en la actualidad.

¿Qué dijo Raziel García de su futuro?

En el aeropuerto en Lima previo al viaje a Colombia, el futbolista atendió a diversos medios de comunicación que buscaron hablar sobre su futuro: “Vamos a ver qué es lo que pasa allá (en Colombia) y tomaremos la mejor decisión” fue lo primero que dijo el deportista de 27 años y pasado en Universidad de San Martín, Unión Huaral, César Vallejo y el Club Cienciano.

¿Jugar en el fútbol colombiano? Es un jugador que todavía no ha tenido experiencias fuera del balompié peruano. Así respondió: “Es un buen fútbol, me interesa mucho. Necesito ver a mi familia y lo demás. Soy hincha de Alianza, me gustaría jugar en Alianza pero uno tiene que seguir avanzando. Espero algún día jugar ahí”, dijo.

Deportes Tolima, mientras disputa la final de la Liga BetPlay II-2021 ante Deportivo Cali (le queda el partido de vuelta), está armando el equipo para competir en 2022. Tendrá Copa Libertadores y los certámenes locales. El presidente, Gabriel Camargo, ya confirmó el fichaje de 4 futbolistas. ¿Raziel García será uno más?

Lo que dijo Raziel García al viajar a Colombia (ESPN)