La repentina salida de Leonel Álvarez dejó un vacío profundo en la dirección técnica de Atlético Bucaramanga en un momento determinante de la temporada. El equipo santandereano, que aún mantiene opciones matemáticas de clasificar en la Liga BetPlay, atraviesa horas decisivas no solo en lo deportivo, sino también en lo institucional.

En las últimas horas se conoció que el experimentado entrenador antioqueño intentó, hasta último momento, revertir la decisión del presidente Óscar Álvarez, con la intención de terminar el semestre. Sin embargo, la postura dirigencial fue firme y sin retorno, motivada en buena parte por inconformidades internas dentro del grupo de jugadores, quienes ya no se sentían a gusto bajo la dirección técnica del antioqueño.

Mientras se ultiman detalles para oficializar su salida, en los despachos del club se vive una intensa actividad. Han sido jornadas de análisis riguroso para definir al próximo entrenador, en una especie de ajedrez estratégico donde se prioriza experiencia, conocimiento del Fútbol Profesional Colombiano y capacidad de gestión en momentos de presión.

Cinco nombres sobre la mesa del Bucaramanga

Tras descartar múltiples ofrecimientos que no se ajustaban al perfil buscado, el abanico de opciones se redujo a cinco candidatos principales:

Pablo Peirano

Jorge Orosmán “Polilla” da Silva

Alberto Miguel Gamero

Raúl Agustín Armando

Jorge Ramoa

Cada uno representa una apuesta distinta, tanto desde lo futbolístico como desde lo emocional y estratégico.

Polilla da Silva toma fuerza en el radar

El nombre de Jorge Orosmán da Silva apareció sobre la marcha, impulsado por un agente sudamericano, y rápidamente ganó terreno. Su pasado en el fútbol colombiano, especialmente con América de Cali, donde dejó resultados positivos, juega a su favor.

Además, su conocimiento del entorno local y su disponibilidad inmediata lo posicionan como una alternativa seria. En los primeros contactos, el aspecto económico no sería un obstáculo, lo que facilita las negociaciones.

Gamero, el deseo de la hinchada con una traba clave

Alberto Gamero es, sin duda, uno de los entrenadores más respetados del país. Con más de 20 años de trayectoria en el FPC, su nombre genera consenso, especialmente entre los hinchas.

Sin embargo, existe una limitante reglamentaria importante: al haber dirigido recientemente al Deportivo Cali en este mismo torneo, no podría asumir en propiedad hasta el siguiente semestre. A esto se suma otro factor: su interés actual estaría enfocado en oportunidades en el exterior.

Armando, un regreso que seduce desde lo emocional

El argentino Raúl Agustín Armando dejó una buena imagen en su paso por el club en 2023. Su estilo de juego y manejo de grupo son bien valorados internamente.

Aunque no lidera la carrera, no está descartado. Incluso, desde su entorno ha dejado claro su interés en regresar, con una frase que no pasó desapercibida: “me iría ya nadando a Bucaramanga”.

Ramoa, la carta de la casa

Jorge Ramoa representa una opción distinta. Con más de dos décadas en la ciudad, conoce a fondo la estructura del club y el contexto del fútbol santandereano.

Ya tuvo dos interinatos con buenos resultados

Cuenta con respaldo de la afición

Tiene toda la documentación en regla para dirigir formalmente

Aunque corre desde atrás en la consideración, su perfil podría generar un impacto inmediato en lo anímico, especialmente en este cierre de semestre.

Peirano, de favorito a incógnita

Desde el inicio, Pablo Peirano fue el principal candidato. Las negociaciones avanzaron de manera positiva y todo apuntaba a un acuerdo cercano.

No obstante, el panorama cambió en las últimas horas. El DT uruguayo, que inicialmente dio el visto bueno, planteó una condición clave: asumir el equipo una vez finalice el torneo. Por su parte, la dirigencia insiste en que el nuevo entrenador tome el mando de inmediato.

Este desacuerdo ha enfriado la operación y, de manera sorpresiva, Peirano dejó de responder a los contactos del club, generando incertidumbre sobre su llegada.

Un cierre de semestre que no da margen de error

Atlético Bucaramanga enfrenta un calendario exigente en las cuatro fechas restantes del todos contra todos. Con 12 puntos en juego y varios rivales directos en la pelea, el margen de error es mínimo.

La decisión del nuevo entrenador no solo impactará el presente inmediato, sino también la planificación del segundo semestre. La urgencia de resultados se mezcla con la necesidad de construir un proyecto sólido.

En ese contexto, la elección del próximo DT será determinante para definir el rumbo del equipo.

El reloj avanza y en Bucaramanga lo saben: no hay espacio para improvisar. Entre nombres de peso, tensiones internas y decisiones estratégicas, el club se juega mucho más que un técnico; se juega su estabilidad deportiva en un momento crítico del año.