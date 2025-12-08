El presente deportivo de Atlético Nacional tiene un capítulo crucial este lunes festivo en Colombia, cuando visite al América de Cali en búsqueda de su última opción para llegar a la final de la Liga BetPlay. Sin embargo, mientras el equipo se enfoca en lo deportivo, en los despachos surgió un movimiento inesperado: directivos del club fueron contactados por representantes de Peñarol, quienes manifestaron un interés formal en dos jugadores del plantel verdolaga, incluso con avances significativos en uno de los casos.

Peñarol mueve fichas en el mercado colombiano

El conjunto uruguayo está en plena planificación de una plantilla robusta para afrontar un 2026 cargado de competencias, incluida la Copa Libertadores, por lo que ha puesto su mirada en el mercado colombiano. Allí surgieron dos nombres que llaman la atención de su cuerpo técnico y dirigencia: el delantero Facundo Batista y el mediocampista Juan Manuel Zapata.

En ambos casos, Peñarol ve perfiles funcionales para fortalecer su proyecto. Uno de ellos representa un viejo conocido que dejó buen recuerdo, mientras el otro es evaluado por su orden, despliegue y lectura táctica.

Facundo Batista, el caso más avanzado

De los dos nombres, el de Batista es el que más ha progresado en las conversaciones. El atacante uruguayo ya tuvo un exitoso paso por Peñarol en 2024, donde su rendimiento fue sobresaliente. Tras experiencias en México y Ucrania, llegó a Atlético Nacional hace seis meses por 2 millones de dólares. Sin embargo, no ha logrado consolidarse: suma cuatro goles en 18 partidos, nunca fue titular indiscutible y hoy aparece como la tercera opción para el entrenador Diego Arias, detrás de Alfredo Morelos y Dairon Asprilla.

Peñarol manifestó que no puede pagar los 2 millones de dólares que pide Nacional para una venta definitiva. Por eso propuso un préstamo por un año con opción de compra. Para el club colombiano la idea no desagrada del todo, debido al alto salario del jugador y al beneficio adicional de liberar un cupo de extranjero. Entre Peñarol y Batista ya existe acuerdo económico y contractual. El delantero solo está a la espera de la aprobación final de Nacional.

JuanMa Zapata, una negociación más compleja

La situación con Juan Manuel Zapata es distinta. Si bien el mediocampista es muy valorado por Peñarol, su salida resulta más difícil. Nacional no contempla un préstamo y solo aprobaría una venta definitiva cercana a los 3 millones de dólares. El equipo uruguayo busca un volante con su perfil: un box to box capaz de pisar ambas áreas y atacar espacios con claridad.

El interés también surgió porque Zapata perdió su lugar como titular tras una lesión, quedando por detrás de Jorman Campuzano y Mateus Uribe en la disputa por un puesto en el mediocampo. Sin embargo, consultas preliminares del club uruguayo revelaron que el jugador desea permanecer un año más en Nacional para recuperar protagonismo.

Con una operación avanzada por Batista y una negociación más compleja por Zapata, Peñarol mantiene activa su intención de reforzarse en el fútbol colombiano mientras Atlético Nacional analiza escenarios para decidir el futuro inmediato de dos de sus jugadores.