El nombre de Luis Fernando Muriel vuelve a sacudir el mercado de fichajes en Colombia y, en especial, a la hinchada de Junior de Barranquilla. El delantero internacional, libre y de vacaciones desde hace varias semanas en la capital del Atlántico, sigue esperando una oferta formal del club de sus amores. Aunque durante meses el escenario parecía cuesta arriba, en las últimas horas se conocieron detalles clave sobre el salario que estaría dispuesto a aceptar el jugador y una fórmula que podría destrabar definitivamente la operación.

En el actual campeón del fútbol colombiano no han cerrado la puerta. Por el contrario, una serie de movimientos internos, sumados a la aparición de nuevos aliados comerciales, han cambiado el panorama y reactivado un negocio que parecía prácticamente descartado.

El salario que Muriel estaría dispuesto a aceptar en Junior

Hasta hace poco, el fichaje de Luis Fernando Muriel parecía inviable desde cualquier punto de vista financiero. El delantero venía de percibir cerca de 4 millones de dólares al año en la MLS, una cifra absolutamente fuera del alcance de cualquier club del FPC y de buena parte del continente.

Sin embargo, el propio jugador dio un paso decisivo. Consciente de que su prioridad es jugar en Junior, club del que es hincha y símbolo regional, Muriel le transmitió a la familia Char que está dispuesto a reducir su salario a la mitad. Esto significa aceptar 2 millones de dólares anuales, es decir, aproximadamente 7.600 millones de pesos colombianos al año, lo que se traduce en unos 633 millones de pesos mensuales.

Aun con ese esfuerzo del futbolista, en Junior seguían considerando la cifra como extremadamente alta para el mercado local y para un jugador que se aproxima a los 35 años.

Tecnoglass, el primer respaldo clave para la operación

Cuando el negocio parecía enfriarse de nuevo, apareció un aliado conocido. Volvió a escena Christian Daes, socio estratégico de la familia Char y cabeza visible de Tecnoglass. La empresa ya había participado anteriormente en operaciones de alto impacto, como los fichajes de Juan Fernando Quintero y el propio José David Enamorado.

En este caso, Tecnoglass estaría dispuesta a asumir el 20% del salario de Muriel, lo que reduciría de manera importante la carga directa para Junior. Con este esquema, el club rojiblanco pagaría cerca de 506 millones de pesos mensuales, mientras que Tecnoglass aportaría alrededor de 126 millones de pesos al mes.

Pese a este alivio, en las oficinas del club seguían existiendo reparos. La cifra final continuaba siendo, por mucho, superior a la del futbolista mejor pago del fútbol colombiano en la actualidad, Alfredo Morelos en Atlético Nacional, lo que mantenía dudas internas.

El as bajo la manga: Cerveza Andina entra en escena

El giro definitivo llegó con la incorporación de un nuevo patrocinador al portafolio de Junior de Barranquilla. Se trata de Cerveza Andina, empresa que recientemente se sumó como marca aliada del club y que de inmediato manifestó interés en participar en la eventual contratación de Muriel.

Según se conoció, Cerveza Andina estaría dispuesta a cubrir un porcentaje adicional del salario del delantero, completando así un esquema tripartito entre Junior, Tecnoglass y el nuevo patrocinador. Este modelo aliviaría considerablemente las finanzas del club y haría mucho más viable presentar una oferta formal al jugador.

Este antecedente no pasa desapercibido para la afición, ya que la misma marca fue determinante en julio de 2024 para que Radamel Falcao García pudiera jugar en Millonarios, en una operación con cifras y estructura similares.

El contexto deportivo también juega a favor de Muriel

Más allá de lo económico, el escenario deportivo en Junior también ha cambiado. El club exploró inicialmente alternativas más económicas en el exterior, con nombres como Matías Arezo, Agustín Rodríguez y Octavio Rivero, pero ninguna de esas negociaciones logró concretarse.

Ante ese panorama y con la posibilidad real de distribuir el salario de Muriel entre varios actores, la dirigencia empieza a ver con otros ojos la llegada del atacante. Su jerarquía y experiencia internacional pesan cada vez más en la balanza.

Junior priorizó otros aspectos en nómina antes que Muriel

Durante buena parte del mercado, la familia Char estuvo enfocada en resolver otras urgencias deportivas. La principal fue definir la salida de José Enamorado, quien será transferido a Gremio de Brasil, y encontrar de inmediato un reemplazo competitivo. Esa búsqueda ya tuvo resultado con la llegada de Cristian Barrios, lo que permitió a la dirigencia liberar tiempo y recursos para evaluar otros frentes.

Este contexto explica por qué, pese a la presencia de Muriel en Barranquilla y a su reiterado deseo de vestir la camiseta rojiblanca, no se habían producido conversaciones formales. A ello se sumaba un obstáculo mayor: el factor económico.

Optimismo creciente en la hinchada rojiblanca

En Barranquilla, el clima es de expectativa. La posibilidad de ver a Luis Fernando Muriel con la camiseta de Junior en el Metropolitano ya no parece una utopía. Con el respaldo de patrocinadores, la voluntad del jugador de hacer un sacrificio económico y la necesidad deportiva del equipo, el negocio empieza a mostrar una luz clara al final del túnel.

Todo indica que esta semana podría ser decisiva. Si Junior finalmente presenta una oferta formal, el regreso del hijo pródigo al fútbol colombiano podría convertirse en uno de los movimientos más impactantes del mercado reciente en el FPC.