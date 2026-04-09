Atlético Bucaramanga cerró este miércoles un ciclo que ya venía desgastado. La salida de Leonel Álvarez se hizo oficial tras una racha de cuatro derrotas consecutivas que dejó al equipo fuera del grupo de los ocho en la Liga BetPlay, encendiendo la tensión con la hinchada y acelerando una decisión que los directivos venían evaluando.

Fueron cerca de año y medio de proceso con números más que aceptables, pero el contexto a la larga terminó imponiéndose. Con la urgencia de reaccionar en el cierre del semestre, el club activó de inmediato su plan alternativo.

Pablo Peirano tomó fuerza: perfil y razones de su elección

El elegido para tomar las riendas del Atlético Bucaramanga es Pablo Peirano, entrenador uruguayo de 51 años que ya conoce el entorno del Fútbol Profesional Colombiano.

Su hoja de vida reciente respalda la decisión:

Fue entrenador de Independiente Santa Fe en 2024

en 2024 Condujo al equipo capitalino hasta la final del primer semestre

Perdió esa definición, curiosamente, ante el propio Atlético Bucaramanga

Años atrás también fue asistente técnico en el club bogotano

Más allá del recorrido, hay un punto que terminó inclinando la balanza: su modelo de juego.

En la dirigencia Leoparda valoran especialmente:

Su metodología de trabajo

La idea de un fútbol de posesión progresiva

La capacidad de adaptar sus conceptos a distintos planteles

Internamente consideran que la nómina actual del Bucaramanga tiene condiciones para encajar en ese estilo, lo que facilitó que su nombre liderara la lista de candidatos desde el inicio.

Acuerdo casi listo: solo falta un detalle clave

Las negociaciones entre Pablo Peirano y el Atlético Bucaramanga avanzaron con rapidez. En cuestión de horas, las partes lograron acercamientos importantes tanto en lo económico como en lo deportivo.

Hoy, el acuerdo está prácticamente cerrado.

Sin embargo, hay un detalle puntual que aún no se ha resuelto y que define el momento de su llegada:

El club quiere que el técnico asuma de inmediato

El entrenador prefiere hacerlo al finalizar el Todos contra Todos

Esa diferencia, aunque pequeña en apariencia, es determinante para oficializar su vinculación en las próximas horas.

El contexto deportivo que complica la decisión

Atlético Bucaramanga se juega mucho en lo que queda del semestre. Actualmente suma 19 puntos y está a solo tres unidades del grupo de los ocho, pero con varios equipos por delante en la tabla.

El panorama es exigente:

Quedan 4 partidos (12 puntos en disputa)

(12 puntos en disputa) Prácticamente necesita un puntaje perfecto para clasificar

para clasificar Depende también de otros resultados

El calendario es el siguiente:

Vs. Boyacá Chicó (local)

(local) Vs. Atlético Nacional (visitante)

(visitante) Vs. Jaguares (local)

(local) Vs. Fortaleza FC (visitante)

En el papel, tres de esos compromisos son accesibles, pero la visita ante Atlético Nacional aparece como el gran obstáculo para hacer el pleno de 12 puntos que el equipo necesita para clasificarse.

La postura de Peirano: evitar un desgaste prematuro

Aquí es donde entra el principal argumento del entrenador uruguayo.

Pablo Peirano entiende el contexto y no desconoce el reto, pero considera que asumir en este momento implica un riesgo innecesario:

Podría quedar expuesto a una eliminación casi inmediata

Llegaría sin tiempo real para implementar su idea

Su proceso iniciaría condicionado por resultados ajenos

Por eso, su propuesta a la dirigencia ha sido clara:

Que el interino Jorge Ramoa dirija los cuatro partidos restantes

dirija los cuatro partidos restantes Asumir oficialmente una vez termine la participación en la Liga BetPlay

Iniciar desde cero con pretemporada y planificación completa

El técnico busca comenzar su ciclo con margen de maniobra y no bajo presión inmediata por resultados.

Me aseguran que el uruguayo Pablo Peirano seria en un 99% el nuevo tecnico de Atletico Bucaramanga en remplazo de Leonel Alvarez. El charrua enfrento a los auriverdes en la final del primer semestre de 2024. pic.twitter.com/Ph57EtqSmJ — Miler Pinto Cobos (@pintocobos) April 9, 2026

Un cierre abierto, pero con voluntad de ambas partes

A pesar de esta diferencia, el ambiente entre Pablo Peirano y el Atlético Bucaramanga es positivo. Hay voluntad total de ambas partes para concretar el acuerdo.

El entrenador quiere regresar al fútbol colombiano y ve en el Bucaramanga un proyecto interesante. Por su parte, los directivos están convencidos de que es el perfil ideal para liderar el nuevo proceso.

La decisión final se tomará en cuestión de horas.

El único interrogante es el cuándo:

Si Peirano asume de inmediato y se pone al frente del equipo en la recta final

O si su ciclo arranca oficialmente en unas semanas, con un proyecto desde cero

Lo que sí parece seguro es que el Atlético Bucaramanga ya tiene definido a su próximo entrenador. Solo falta ajustar el último detalle para hacerlo oficial.