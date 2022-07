Otra más de Nicolás Gallo: esta vez en Jaguares vs. Alianza Petrolera

El árbitro tolimense estuvo presente nuevamente en el VAR para la Liga BetPlay y protagonizó una nueva polémica por sus decisiones.

Hace algunos días, se presentó una dura polémica en el fútbol colombiano con una decisión que cambió el rumbo de un partido entre Rionegro Águilas e Independiente Santa Fe, donde el cuadro antioqueño empató el compromiso sobre los minutos finales con un gol donde el delantero estaba en evidente posición adelantada, pero al final se convalidó y el VAR no intervino.

+ La insólita multa al Deportivo Pasto: 5 millones por un perro invasor

Quien estaba a cargo de la herramienta electrónica era Nicolás Gallo, quien en lugar de haber sido castigado por su actuar, fue asignado para dos compromisos en la fecha 5 de la Liga BetPlay. Primero estaba a cargo nuevamente de la herramienta en el juego entre Jaguares y Alianza Petrolera y luego como AVAR en el Santa Fe vs. América.

En su primer juego a cargo, nuevamente se metió en el ojo del huracán por una decisión que se tomó y que le anuló un gol al equipo de Barrancabermeja. El equipo empató en el tiempo de descuento, pero determinaron que era falta del jugador aurinegro por un choque normal entre jugadores en el área. El bogotano Andrés Rojas revisó y también ayudó a definir que era falta.

UY NO 🫣 Con todo respeto por Rojas y Gallo pero no sé que falta ven en esta jugada de parte del jugador amarillo (Alianza). Por ese choque anularon lo que era el empate del cuadro aurinegro en el último minuto. No lo entiendo, una colición normal #LigaBetplay pic.twitter.com/9rjK0VmXYU

— El Var Central (Andrés JG) (@ElVarCentral) July 30, 2022