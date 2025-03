En medio del ritmo intenso y la exigencia táctica de la Liga BetPlay, hay gestos que no pasan desapercibidos. En las últimas jornadas, una jugada en particular ha generado debate: futbolistas que, con el balón dominado, se paran literalmente sobre él. Francisco Chaverra del DIM lo ha hecho varias veces y ahora, en el clásico capitalino, Neyser Villarreal lo repitió.

Más allá del detalle técnico o la utilidad táctica, la escena provoca preguntas. ¿Es un recurso que aporta al juego o una provocación que busca sacar al rival de quicio? Lo cierto es que se está convirtiendo en un gesto que llama la atención y genera reacciones inmediatas tanto dentro como fuera de la cancha.

Así fue la jugada de Neyser Villarreal que reactivó la polémica

Minuto 75 del clásico entre Millonarios e Independiente Santa Fe. El balón se movía por el costado suroccidental del estadio El Campín. Neyser Villarreal, con la pelota bajo control y ante la pasividad en la marca de Christian Mafla, se tomó un segundo para mirar el entorno. Fue entonces cuando decidió pararse sobre el balón.

El gesto no duró mucho, pero bastó para encender el ambiente. Villarreal se lo pasó a Nicolás Arévalo y enseguida llegaron los reclamos. Hugo Rodallega corrió varios metros para increparlo y el árbitro José Ortiz respondió con una amonestación. A la escena se sumaron Iván Scarpeta, Víctor Moreno y Jhojan Torres, mientras que jugadores de Millonarios como Álvaro Montero intervinieron para protegerlo. El propio arquero pidió al público que lo aplaudiera. Así se vivió el momento en la transmisión de Win Sports.

Entre el folclor y la tensión: una jugada que divide opiniones en el FPC

No es la primera vez que se ve esta acción en la Liga BetPlay. Francisco Chaverra, volante del Independiente Medellín, ya la ha ejecutado en partidos anteriores con reacciones similares. Algunos lo ven como parte del show, un momento de pausa que expresa confianza o picardía. Otros, en cambio, lo interpretan como una falta de respeto al rival.

Más allá de las sanciones arbitrales o del contexto puntual, el debate está abierto. ¿Aporta espectáculo o enciende innecesariamente la chispa de la confrontación? Mientras los equipos buscan gestionar emociones en el campo, la escena del jugador que se para en el balón sigue ganando protagonismo en el fútbol colombiano.

De Hugo Rodallega para Neyser Villarreal

“Yo no estoy en contra de las jugadas de fantasía. Soy de los que admiro cuando el jugador tiene la capacidad de hacerla, pero hay que escoger el momento. Hay que enseñarle a Neyser y a nuestros jóvenes en Colombia que no es cuando vayan ganando, de local y con su gente. Si lo va a hacer, que lo haga cuando el partido va 0-0 (…). Tiene que aprender que no es solo cuando tiene la ventaja. Ojalá lo pueda interpretar de esa manera”, dijo Hugo Rodallega cuando le preguntaron por esa acción al final del partido.