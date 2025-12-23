El mercado de fichajes de Millonarios para la temporada 2026 sigue dejando movimientos relevantes y uno de los que empieza a tomar mayor fuerza es la posible salida de Nicolás Arévalo. El mediocampista bogotano de 22 años estaría muy cerca de continuar su carrera en el fútbol europeo, específicamente en el FC Metalist Kharkiv (Primera División de Ucrania) y que ya habría avanzado de manera significativa en la negociación.

Las versiones que circulan a nivel extraoficial coinciden en un mismo punto: existe acuerdo entre las partes, intercambio de documentación y solo restan pasos formales para que la operación se haga oficial. De concretarse, Millonarios cerraría una transferencia cercana a los 2 millones de dólares. Es una cifra importante tratándose de un jugador joven, formado en casa y con un recorrido profesional aún corto, pero con alto potencial de proyección.

Quién es Nicolás Arévalo y cómo fue su paso por Millonarios

Nicolás Arévalo es un mediocampista bogotano de 22 años, surgido de las divisiones menores de Millonarios y parte de la generación de jugadores jóvenes que el club promovió en los últimos años. Se trata de un volante con buena técnica, lectura del juego, capacidad para asociarse y despliegue para cumplir funciones mixtas en la mitad del campo.

Su debut profesional se dio en 2023, cuando empezó a sumar minutos en el primer equipo. Desde entonces, su crecimiento fue progresivo, alternando titularidad y suplencia, pero ganando experiencia en partidos de Liga BetPlay, Copa BetPlay y competencias internacionales.

En total, Arévalo disputó 51 partidos oficiales con la camiseta de Millonarios, en los que registró 1 gol y 4 asistencias. Más allá de las cifras, su valor estuvo en el orden táctico, la disciplina para cumplir roles específicos y la proyección que mostraba como mediocampista moderno.

El equipo que busca el fichaje de Nicolás Arévalo: FC Metalist Kharkiv

El destino de Nicolás Arévalo sería el FC Metalist Kharkiv, club de la Primera División del fútbol ucraniano. Se trata de una institución con historia en el país y que actualmente compite tanto en la liga local como en la Copa de Ucrania, torneos en los que Arévalo estaría habilitado para participar en lo que resta de la temporada.

Para el jugador, el paso al fútbol ucraniano representa un salto importante en su carrera: salir temprano al fútbol europeo, adaptarse a un contexto competitivo distinto y enfrentar un reto que puede potenciar su desarrollo deportivo y su visibilidad internacional.

Desde el punto de vista del club europeo, la apuesta es clara: un mediocampista joven, con formación en un club grande de Colombia, recorrido en primera división y margen de crecimiento.

Las cifras de la transferencia de Nicolás Arévalo: un negocio relevante para Millonarios

Uno de los aspectos que más destaca en esta posible operación es el valor de la transferencia. Las versiones indican que el traspaso se cerraría en una cifra cercana a los 2 millones de dólares, un monto significativo para Millonarios y para el mercado colombiano en general.

Este ingreso se alinea con la estrategia del club de potenciar jugadores jóvenes, darles visibilidad en el primer equipo y concretar ventas que fortalezcan la economía institucional. Además del monto base, no se descarta que el acuerdo incluya porcentajes de una futura venta, una práctica habitual en este tipo de negociaciones y que permitiría a Millonarios beneficiarse si Arévalo continúa su progresión en Europa.

Qué falta para que el fichaje de Nicolás Arévalo se haga oficial

Aunque el acuerdo está avanzado, aún restan algunos pasos clave para que la transferencia de Nicolás Arévalo se confirme oficialmente:

Exámenes médicos: El jugador deberá presentar y superar los exámenes médicos de rigor con el club ucraniano.

El jugador deberá presentar y superar los exámenes médicos de rigor con el club ucraniano. Firma de contratos: Una vez aprobados los exámenes, se procederá a la firma del contrato y la inscripción oficial.

Una vez aprobados los exámenes, se procederá a la firma del contrato y la inscripción oficial. Anuncio formal de los clubes: Tanto Millonarios como el FC Metalist Kharkiv deberán hacer el anuncio oficial del traspaso.

Hasta que estos pasos se completen, la operación no será considerada cerrada, aunque el escenario es favorable para que se concrete.

Millonarios y el mercado 2026: ventas que también construyen

El caso de Nicolás Arévalo confirma que el mercado de Millonarios no solo se mueve en fichajes de llegada, sino también en salidas estratégicas. La eventual transferencia al fútbol ucraniano sería una señal clara de planificación, proyección y gestión deportiva. Si se concreta, Millonarios no solo sumará un ingreso relevante, sino que reafirmará su papel como un club que forma, proyecta y exporta talento joven al fútbol internacional.