Millonarios vive un mercado de fichajes muy activo, no solo por las contrataciones, sino también por la cantidad de movimientos en materia de salidas. La reestructuración del plantel para el 2026-I avanza a gran velocidad y ahora suma un capítulo determinante: la salida del defensor costarricense Juan Pablo Vargas, quien después de cinco temporadas se despide del equipo embajador para unirse al Club Puebla de México.

La marcha de Vargas representa el adiós de uno de los futbolistas más importantes del ciclo reciente. Con más de 205 partidos disputados, 9 goles y 3 títulos, el zaguero se consolidó como referente defensivo desde 2020 y pieza clave en los mejores momentos del equipo. Su transferencia a la Liga MX marca un antes y un después en la planificación azul para el próximo semestre y completa un grupo de salidas que deja ver la magnitud del cambio estructural que afronta Millonarios.

Juan Pablo Vargas, un liderazgo que deja huella en Millonarios

La salida del defensor tico es, sin duda, la más significativa del mercado. Juan Pablo Vargas llegó a Millonarios en 2020 y desde entonces se convirtió en uno de los centrales más confiables y regulares del fútbol colombiano. Su aporte fue determinante no solo en defensa, sino también en salida limpia, juego aéreo y liderazgo en momentos decisivos.

A lo largo de su ciclo dejó cifras contundentes:

Más de 205 partidos disputados

9 goles anotados

3 títulos ganados: Copa BetPlay, Liga BetPlay y Superliga.

Copa BetPlay, Liga BetPlay y Superliga. Reconocimiento constante en torneos internacionales

Presencia activa en la selección de Costa Rica

Su salida hacia el Club Puebla significa un nuevo reto profesional, mientras que para Millonarios representa la necesidad de renovar la zaga y buscar un reemplazo de jerarquía.

Salidas oficiales de Millonarios en el mercado para 2026-1

A la transferencia de Vargas se suman otros movimientos ya confirmados por el club. Estas bajas marcan el inicio del plan de renovación de cara al próximo semestre.

Cristian Cañozales – Mutuo acuerdo

Ramiro Brochero – Rescisión de contrato

Bruno Sávio – Rescisión de contrato

Juan José Ramírez – Cesión a Llaneros FC

Juan Pablo Vargas – Transferido a Club Puebla (Liga MX)

Neyser Villarreal – Fin de contrato

Neymar Sánchez – Rescisión de contrato

Salidas por confirmar: los otros futbolistas que saldrán de Millonarios

Además de las bajas ya anunciadas, Millonarios trabaja en la definición de otros casos que podrían oficializarse en los próximos días. La reestructuración incluye movimientos contractuales y decisiones deportivas que responden a la planificación del 2026-I.

Nicolás Giraldo – Posible cesión

Helibelton Palacios – Fin de contrato

Iván Arboleda – Fin de contrato

Estas salidas adicionales contribuyen al propósito de liberar cupos, ajustar el presupuesto y darle paso a jugadores con mayor proyección o impacto inmediato.

Por qué Millonarios realiza tantos movimientos en este mercado de fichajes

El club ha tomado decisiones contundentes en esta ventana de fichajes por varias razones estratégicas:

Necesidad de renovación estructural

Luego de un 2025 lejano al cumplimiento de los objetivos deportivos, Millonarios busca retomar protagonismo nacional y fortalecer las líneas más vulnerables del proyecto anterior.

Liberar cupos y reorientar inversión

Las salidas permiten optimizar el presupuesto para fichajes de impacto, como los ya confirmados Carlos Darwin Quintero y Mateo García.

Recuperar intensidad y profundidad en el plantel

Varias salidas responden a la necesidad de sumar jugadores con ritmo competitivo alto y mayor aporte en ataque o defensa.

Rejuvenecimiento y reorganización táctica

El club apuesta por un equilibrio entre experiencia y proyección, enviando a préstamo a jóvenes y permitiendo la salida de jugadores que no encajan en el nuevo modelo.

Millonarios 2026-I: un equipo que se reconstruye desde las bases

La salida de Juan Pablo Vargas, sumada a las otras bajas confirmadas y las que están por definirse, marca un punto de inflexión en la configuración del plantel embajador. El club está diseñando un equipo renovado, con nuevos liderazgos, variantes tácticas y ambición competitiva.

Mientras tanto, siguen avanzando las negociaciones por refuerzos en defensa, mediocampo y bandas ofensivas. El nuevo Millonarios empieza a tomar forma desde las salidas tanto como desde los fichajes, construyendo un proyecto que buscará recuperar protagonismo en el 2026-I.