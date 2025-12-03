Millonarios avanza en el armado de su plantilla para el 2026-I y, como ocurre en cada mercado, el capítulo de salidas es determinante para entender cómo se configurará el nuevo proyecto deportivo. En esta ocasión, el club embajador ha iniciado una reestructuración profunda que combina bajas ya confirmadas, negociaciones abiertas y decisiones pendientes que marcarán la composición final del equipo.

En medio de las gestiones para incorporar nuevos nombres, como ya ocurrió con la llegada de Carlos Darwin Quintero, Millonarios trabaja paralelamente en liberar cupos, ajustar la nómina y reorganizar posiciones clave. Las salidas no solo responden a decisiones deportivas, sino también a la búsqueda de equilibrio financiero y a la necesidad de dar paso a jugadores jóvenes o refuerzos estratégicos.

Bajas oficiales de Millonarios para 2026-I

La dirigencia azul ya anunció tres salidas confirmadas, que forman la base de la reestructuración:

1. Cristian Cañozales: fin de ciclo en un solo semestre

El extremo que llegó al club desde el fútbol venezolano, cierra su vínculo de manera anticipada. Mutuo acuerdo pra su salida tras un semestre en que se recuerda el gol que le hizo a Santa Fe para ganar un clásico.

2. Ramiro Brochero: otra rescisión

El atacante había regresado al club tras el paso por Patriotas, pero no jugó. No es tenido en cuenta por el cuerpo técnico y por ende, se decidió su salida del plantel.

3. Bruno Sávio: salida para liberar cupo extranjero

La rescisión del mediocampista brasilero fue una de las noticias más relevantes. El club buscaba liberar un cupo de extranjero para futuras incorporaciones y, ante la falta de regularidad del jugador, ambas partes acordaron terminar el contrato.

Salidas por concretarse en Millonarios: movimientos que están en negociación

Además de las bajas confirmadas, Millonarios trabaja en la definición de otros casos que están avanzados y podrían anunciarse en los próximos días.

Juan José Ramírez: préstamo a Llaneros para sumar minutos

Juan Pablo Vargas: rescisión negociada y destino en Puebla FC

Nicolás Giraldo: posible cesión

Helibelton Palacios: fin de contrato

Reestructuración del plantel de Millonarios: razones detrás de estas salidas

La decisión de Millonarios de mover varias piezas no es casualidad. Responde a tres objetivos estratégicos:

Liberar cupos y equilibrar la nómina

Las salidas de Sávio y Vargas (si se concreta) permiten flexibilizar la inscripción de extranjeros. El club necesita este margen para explorar opciones internacionales y reforzar posiciones claves.

Ajustar el modelo deportivo para 2026-I

El cuerpo técnico y la directiva buscan un equipo más dinámico, con mejor transición ataque–defensa y mayor capacidad de desequilibrio. Algunos jugadores que se van no encajaban plenamente en ese modelo.

Optimizar el presupuesto para fichajes clave

Salir de contratos altos o de jugadores con poca participación permite redirigir recursos hacia incorporaciones de impacto. La llegada de Carlos Darwin Quintero es un ejemplo del tipo de refuerzos que se esperan para este nuevo ciclo.

Millonarios 2026-I: un equipo que se redefine

La imagen de Millonarios para 2026-I empieza a tomar forma desde las salidas. Al mismo tiempo que avanza en negociaciones por refuerzos como Mateo García y continúa explorando opciones internacionales, el club reorganiza su base con decisiones que impactarán la estructura deportiva del próximo semestre.

El proyecto azul entra en una etapa de transformación profunda, en la que cada movimiento -salida o llegada- redefine el modelo de equipo que Millonarios quiere construir para volver a competir al máximo nivel en el fútbol colombiano.