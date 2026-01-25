El nombre de James Rodríguez sigue apareciendo alrededor de Millonarios en medio del mercado de fichajes. Su condición de agente libre tras finalizar contrato con el Club León de México, y el peso simbólico que tiene su figura en el fútbol colombiano mantienen vivo un tema que despierta ilusión, debate y expectativa entre los hinchas.

En ese contexto, Millonarios volvió a entregar una respuesta oficial, esta vez desde el área deportiva. El protagonista fue Ariel Michaloutsos, Director Deportivo del club, quien habló del tema en entrevista con Caracol Radio. Sus palabras aportaron claridad, matices y una visión más estructural sobre lo que significaría -y lo que hoy no es- la opción de fichar a James.

La voz del Director Deportivo de Millonarios sobre James Rodríguez

Consultado directamente por la posibilidad de ver a James con la camiseta albiazul, Michaloutsos fue sincero y cuidadoso en su respuesta. Lejos de promesas o anuncios, su postura se alineó con la línea institucional que ha manejado el club en las últimas semanas.

“Al igual que cuando fue lo de Radamel, que para mí es importantísimo para Millonarios, el fútbol colombiano, el club en sí, las divisiones inferiores, sería algo similar, pero bueno, las puertas están abiertas”.

La comparación con Radamel Falcao García no es menor y ayuda a entender el enfoque del club.

El antecedente Falcao en Millonarios como punto de referencia

Para Millonarios, el regreso de Falcao no solo fue un fichaje deportivo, sino un impacto institucional y simbólico. Según Michaloutsos, una eventual llegada de James tendría una dimensión parecida: no se trata únicamente de sumar talento al primer equipo, sino de lo que representa para el club, el fútbol colombiano y sus procesos formativos. Ese paralelismo explica por qué el nombre de James siempre será considerado con respeto, incluso cuando no hay negociaciones en curso.

Millonarios y James: puertas abiertas, pero sin certezas

Más allá del valor simbólico, Michaloutsos fue claro al marcar los límites actuales del escenario: “No depende únicamente del club, sería una gran noticia, pero no tengo hoy la certeza de absolutamente nada de eso”.

La frase resume el momento exacto del tema. Millonarios no descarta, pero tampoco puede afirmar que exista algo concreto.

Un contacto previo que no avanzó

Otro punto clave de la declaración del Director Deportivo fue la mención a contactos anteriores: “Antes de mi llegada creo que ya se había dado un contacto”.

Esta frase confirma que el nombre de James ya había sido mencionado internamente antes de la llegada de Michaloutsos a la Dirección Deportiva. Sin embargo, ese acercamiento no se tradujo en una negociación formal ni en un proceso avanzado. Desde entonces, el escenario no ha cambiado sustancialmente.

El factor decisivo por James: no depende solo de Millonarios

Uno de los mensajes más importantes de la entrevista es que la posibilidad de fichar a James no está únicamente en manos del club. Factores como:

Las aspiraciones deportivas del jugador

Su interés real en volver al FPC

Las condiciones económicas

El momento de su carrera rumbo al Mundial 2026

Todos estos son argumentos determinantes y están fuera del control directo de Millonarios.

La expectativa del club frente a la realidad del mercado

Michaloutsos también dejó ver la postura emocional y profesional del club: “Ojalá que exista alguna posibilidad, pero no te puedo hablar al respecto en estos momentos”.

Millonarios no es indiferente al nombre de James, pero tampoco quiere generar expectativas que no pueda respaldar con hechos. La cautela domina el discurso institucional.

James, agente libre y foco permanente del mercado

El trasfondo del tema sigue siendo el mismo: James Rodríguez está sin equipo y cada semana que pasa alimenta versiones sobre su futuro. En Colombia, su nombre inevitablemente se asocia con Millonarios, por historia, por afecto y por el momento que vive el club.

Sin embargo, desde la interna albiazul el mensaje es consistente: no hay avances, no hay certezas, no hay promesas.

Un tema abierto, pero en pausa

Con esta nueva declaración, Millonarios vuelve a poner el tema en su lugar. James Rodríguez sigue siendo una posibilidad teórica, una ilusión que existe en el imaginario del hincha, pero que hoy no forma parte del trabajo cotidiano del club en el mercado.

El escenario está abierto, pero en pausa. Y mientras no haya una señal clara desde el entorno del jugador, Millonarios seguirá firme en su planificación, atento, pero sin mover fichas más allá de lo que la realidad permite.