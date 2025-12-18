Millonarios sigue activo en el mercado de fichajes y, tras varios días de conversaciones, apareció un nombre que concentra la atención por su capacidad goleadora reciente. El periodista Pipe Sierra informó que el club embajador presentó una oferta formal por Rodrigo Contreras, delantero argentino que pertenece a Universidad de Chile. El cuadro chileno tiene plazo hasta el 20 de diciembre para definir si ejecuta la opción de compra del atacante, un factor clave que condiciona la negociación.

El interés de Millonarios no surge al azar. Contreras es un 9 con recorrido, experiencia internacional y, sobre todo, goles comprobados en los últimos años. Su mejor versión apareció entre 2023 y 2025, periodo en el que fue protagonista del fútbol chileno con registros que lo ubican entre los atacantes más productivos de ese mercado. Ese presente goleador explica por qué su nombre está entre las opciones que maneja el club azul.

Quién es Rodrigo Contreras: edad, origen y perfil de delantero

Rodrigo Nicolás Contreras es un delantero tucumano de 30 años, formado en San Lorenzo de Almagro, club con el que inició su carrera profesional. Es un atacante de área, potente físicamente, con buen juego aéreo y capacidad para fijar centrales. A lo largo de su trayectoria ha demostrado adaptarse a distintos contextos competitivos, tanto en Sudamérica como en el exterior.

Su perfil responde a lo que Millonarios evalúa para reforzar el ataque: un delantero con oficio, experiencia en ligas exigentes y la confianza que otorgan los goles recientes.

Una carrera extensa: clubes y recorrido internacional de Rodrigo Contreras

Contreras ha construido una carrera amplia, pasando por varios clubes y países. En Argentina vistió las camisetas de:

San Lorenzo de Almagro

Gimnasia y Esgrima La Plata

Quilmes

Arsenal de Sarandí

Aldosivi

Defensa y Justicia

Platense

En el exterior tuvo experiencias en:

Sporting Braga B (Portugal)

(Portugal) Deportes Antofagasta (Chile)

(Chile) Necaxa (México)

(México) Everton de Viña del Mar (Chile)

(Chile) Universidad de Chile (Chile)

Este recorrido le permitió competir en distintos sistemas, adaptarse a estilos variados y consolidar una versión más madura de su juego en los últimos años.

Los números de Rodrigo Contreras: más de 260 partidos y 69 goles

El argumento principal que sostiene el interés de Millonarios está en los números. Rodrigo Contreras acumula más de 260 partidos oficiales en su carrera profesional y 69 goles, repartidos de la siguiente manera:

Gimnasia LP: 4 goles

4 goles Arsenal de Sarandí: 2 goles

2 goles Antofagasta: 25 goles

25 goles Necaxa: 3 goles

3 goles Aldosivi: 4 goles

4 goles Defensa y Justicia: 2 goles

2 goles Platense: 2 goles

2 goles Everton de Viña del Mar: 17 goles

17 goles Universidad de Chile: 10 goles

Aunque su carrera comenzó con cifras moderadas, su explosión goleadora llegó con fuerza en el fútbol chileno, especialmente desde 2023.

El punto de quiebre en la carrera de Contreras: 2023, el año del goleador en Chile

El 2023 marcó un antes y un después para Rodrigo Contreras. En su segundo ciclo con Deportes Antofagasta, el delantero firmó la mejor temporada de su carrera al convertirse en el máximo goleador de la Liga de Ascenso de Chile, con 19 goles.

Ese registro no solo evidenció su capacidad para definir, sino también su regularidad a lo largo del campeonato. Fue un delantero determinante, capaz de sostener al equipo con goles en distintos contextos y de responder bajo presión.

2024: consolidación en Primera División con Everton

Lejos de ser un pico aislado, el 2024 confirmó que lo de Contreras era una tendencia sostenida. Con Everton de Viña del Mar, dio el salto a la Primera División y respondió con 16 goles, cifra que lo ubicó como el segundo máximo anotador del campeonato chileno.

Marcar 16 goles en la máxima categoría, manteniendo continuidad y protagonismo, elevó su valor de mercado y lo posicionó como uno de los atacantes más confiables del fútbol chileno en ese año.

2025: goles de Rodrigo Contreras en Universidad de Chile y vigencia competitiva

En 2025, ya con Universidad de Chile, Contreras mantuvo su aporte goleador. Disputó 41 partidos y anotó 10 goles, distribuidos así:

9 goles en la Primera División de Chile

1 gol en la Copa de Chile

Si bien el volumen fue menor respecto a los dos años anteriores, su rendimiento siguió siendo relevante dentro de un equipo grande, con exigencia constante y presión por resultados.

Por qué Millonarios se fija en los goles de Contreras

El análisis del club azul se apoya en varios puntos concretos:

Goles recientes y sostenidos: La mayoría de sus anotaciones llegaron entre 2023 y 2025 , mostrando actualidad y confianza.

La mayoría de sus anotaciones llegaron entre , mostrando actualidad y confianza. Experiencia en contextos de presión: Jugó y marcó goles en equipos grandes y en ligas competitivas.

Jugó y marcó goles en equipos grandes y en ligas competitivas. Perfil de nueve definido: Es un delantero de área, con presencia física y capacidad para finalizar jugadas.

Es un delantero de área, con presencia física y capacidad para finalizar jugadas. Regularidad competitiva: Sumó minutos y goles en tres temporadas consecutivas, sin largos periodos de inactividad.

La situación contractual y el escenario del mercado entre Millonarios y Rodrigo Contreras

Según la información de Pipe Sierra, Millonarios ya presentó una oferta formal. Sin embargo, la operación depende de una decisión previa: Universidad de Chile tiene hasta el 20 de diciembre para definir si ejecuta la opción de compra del jugador.

Solo después de esa resolución se podrá avanzar definitivamente. Mientras tanto, Contreras se mantiene como una de las opciones reales que evalúa Millonarios para reforzar su ataque, respaldado por un dato que pesa en cualquier mercado: los goles están ahí, y son recientes.