Millonarios perdió el cuarto partido de 9 con David González como DT. Y en este en Barranquilla ante Junior, el DT sí se quejó de situaciones arbitrales, revelando una charla que tuvo con Nolberto Ararat, el árbitro del juego, el día previo al compromiso. Más allá de hacerse cargo del resultado, habló de esa dialogo y de las situaciones “sospechosas” de los últimos 20 minutos del juego.

Fue derrota por 2-1 en un partido que estaba igualado hasta los 89 minutos. Guillermo Paiva anotó para el local y Leo Castro, de penalti, igualó el marcador para el visitante. En una de las últimas acciones del juego, se sancionó penalti para el local por falta de Félix Charrupí sobre Teo Gutiérrez y esa acción derivó en el gol del triunfo local, anotado por Steven Rodríguez. De esa decisión nació la queja de David González.

David González, el DT de Millonarios, y las cosas “sospechosas” de los últimos minutos del partido ante Junior

En la rueda de prensa posterior al compromiso de la Liga BetPlay, así habló el entrenador de Millonarios: “Estoy un poco golpeado. Más allá de que por momentos del juego Junior fue superior porque decidimos hacer un bloque medio, tratar de esperar, sus llegadas no fueron tan claras. Terminamos perdiendo por un penal que lo veo 3 veces y no lo veo por ninguna parte. Me hace mucho recordar un penal muy reciente que le pitaron al mismo equipo en Bucaramanga en el que no vi penal por ninguna parte”, fue lo primero.

Y agregó: “Resulta que en los últimos 25 minutos veo faltas pitadas que para mí no eran faltas y otras que sí eran y no son pitadas. Al árbitro del partido me lo encontré ayer en el aeropuerto y en el saludo me dijo, ‘El Chicharroncito que me tocó’. Y si ya un árbitro viene asustado por lo que le toca pitar, porque va a pitar un partido entre dos equipos grandes que vienen de una situación muy difícil y pita con miedo o prevenido, sugestionado, así va a ser muy difícil. No vamos a crecer nunca”.

Concluyó: “El chicharroncito ahora nos lo pasa ahora él a nosotros por pitar un penal que no existe, por meternos en nuestra propia área a punta de faltas y porque los propios jugadores del equipo que ganó, ellos decían que se metieran al área y se tiraran. Son demasiadas cosas que son sospechosas para mi gusto. No me quiero excusar, perdimos. Venimos de dos derrotas duras, una situación muy compleja de la que me hago cargo, pero tampoco podemos dejar que esto pase inadvertido. Le pasó a Bucaramanga y ahora a nosotros. ¿A quién más le va a pasar? No puede ser que estas situaciones pasen”.

Los resultados de Millonarios con David González

David González ha dirigido 9 partidos oficiales con Millonarios en los que el equipo logró 4 victorias y un empate. Sufrió 4 caídas. El equipo no ha logrado imponerse en los partidos de mayor exigencia.

Victorias (4): Deportivo Pasto (0-1), La Equidad (2-1), Unión Magdalena (1-3) y Deportes Tolima (2-0).

Empates (1): Llaneros (2-2, visitante).

Derrotas (4): Independiente Medellín (0-1), Deportivo Cali (3-1), Once Caldas (1-0, Sudamericana) y Junior (2-1).

El ciclo de David González como director técnico de Millonarios avanza con altibajos. Tras disputar su noveno partido de la temporada, el equipo sumó su cuarta derrota al caer 2-1 contra Junior en Barranquilla. Un resultado que deja en evidencia la dificultad del equipo para imponerse en duelos clave, especialmente ante los históricos del fútbol colombiano y en el escenario internacional.

Las derrotas contra Independiente Medellín, Deportivo Cali y Junior en la Liga BetPlay, sumadas a la eliminación en la Copa Sudamericana frente a Once Caldas, han marcado un inicio de proceso con más incertidumbre que certezas. A pesar de algunas victorias importantes, los resultados generan dudas sobre el rumbo del equipo.

Dificultades en partidos clave de Millonarios en 2025

Uno de los aspectos más llamativos de este inicio de proceso ha sido la falta de resultados en los partidos de mayor exigencia. Millonarios ha caído ante los tres equipos históricos del FPC que ha enfrentado en la Liga BetPlay, mostrando problemas para competir en escenarios de alta presión. Además, en su primer reto internacional, el equipo no pudo superar a Once Caldas en la fase previa de la Copa Sudamericana, un golpe duro para un club que tenía aspiraciones continentales.