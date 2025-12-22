El mercado de fichajes en el Fútbol Profesional Colombiano empieza a calentarse con nombres propios que despiertan consenso entre dirigentes, técnicos e hinchas. Uno de ellos es el del joven arquero Kevin Cataño Jiménez, guardavallas de apenas 22 años que, pese a militar actualmente en la Primera B, se ha convertido en uno de los objetivos más codiciados del país para la temporada 2026.

Con una estatura imponente de 1,99 metros, reflejos llamativos y personalidad bajo los tres palos, Cataño pertenece aún al Real Cundinamarca, club que ha visto cómo, en cuestión de semanas, sus líneas telefónicas no han dejado de sonar ante el interés creciente de varios equipos. Todo apunta a que el arquero cambiará de institución en este mercado, y el pulso principal se libra entre dos gigantes históricos del fútbol colombiano.

El interés firme de Nacional y Millonarios

En este momento, Atlético Nacional y Millonarios protagonizan un verdadero mano a mano por quedarse con los servicios del joven arquero. Desde Real Cundinamarca han fijado un precio cercano a los dos millones de dólares, cifra que no ha espantado a los interesados, conscientes del potencial deportivo y económico que representa Cataño a mediano y largo plazo.

Hace apenas un par de semanas, incluso, un club internacional entró con fuerza en la escena. Inter de Miami, de la MLS, presentó una oferta que superaba ligeramente la tasación del equipo bogotano y, con el visto bueno inicial del jugador, el negocio parecía encaminado hacia los Estados Unidos. Sin embargo, un factor clave cambió el rumbo de la historia.

La influencia familiar y la decisión de quedarse en Colombia

La intervención del padre del arquero, Edgar Cataño, resultó determinante. El exfutbolista, con una carrera destacada en clubes como DIM, Atlético Nacional, Millonarios y Once Caldas, consideró que el crecimiento deportivo de su hijo sería mayor permaneciendo en Colombia en esta etapa de su carrera.

El principal argumento fue deportivo: desde Inter de Miami le comunicaron que la idea inicial era que Kevin jugara su primer año en el equipo filial, en la segunda división, y no en el plantel principal. Aunque la oferta económica era atractiva, la familia entendió que el riesgo deportivo era alto y que el FPC podía ofrecerle mayor visibilidad competitiva inmediata.

Atlético Nacional toma la delantera

Según informó recientemente el periodista Felipe Sierra, la carrera por Kevin Cataño es liderada hoy por Atlético Nacional. El club Verdolaga ya habría alcanzado plenamente los números exigidos por Real Cundinamarca y, además, presentó una propuesta salarial muy competitiva para el jugador.

El negocio podría cerrarse en cuestión de horas; sin embargo, existe un punto que genera ruido tanto en el entorno del futbolista como en la hinchada verde. Desde la dirigencia de Nacional se ha planteado la posibilidad de adquirir a Cataño y enviarlo a préstamo a otro club del país, argumentando que el cupo de arqueros para 2026 está cubierto con David Ospina, Harlen Castillo y Luis Marquínez.

La idea del Verdolaga sería foguearlo durante un año y hacerlo regresar en enero de 2027, ya con mayor rodaje en Primera División.

El malestar de la hinchada verdolaga

Esta postura no ha caído nada bien entre los aficionados de Atlético Nacional, quienes en redes sociales han expresado su inconformidad. Para muchos hinchas, resulta contradictorio apostar por un arquero joven de proyección y, al mismo tiempo, no darle espacio inmediato, especialmente teniendo en cuenta la edad de David Ospina (37 años).

El debate se intensificó al recordarse que el propio Kevin Cataño estuvo siete años en las divisiones menores de Nacional y salió libre del club por falta de oportunidades. Ese antecedente agrava el malestar de una hinchada que hoy exige ver al arquero compitiendo directamente en el Atanasio Girardot.

Millonarios juega su propia carta

Mientras tanto, Millonarios no se baja de la pelea. Desde lo económico, el club Embajador también está en condiciones de igualar o superar la oferta exigida por Real Cundinamarca. Además, el Azul ya avanzó directamente con el jugador, impulsado por el interés expreso del entrenador Hernán Torres, quien habló personalmente con Cataño para manifestarle su deseo de tenerlo en el proyecto deportivo de 2026.

La gran diferencia en la propuesta de Millonarios está en el plano deportivo: no contemplan ningún préstamo. La intención es que Kevin llegue directamente a la plantilla profesional para competir el puesto con Guillermo de Amores y Diego Novoa, una condición que seduce tanto al arquero como a su entorno familiar.

El único obstáculo para el Embajador es administrativo. Con la nueva normativa de Dimayor, que limita a 25 jugadores inscritos, Millonarios debe liberar cupos, ya que actualmente cuenta con 33 futbolistas en planilla. La dirigencia espera resolver varias salidas esta semana para abrirle espacio a Cataño.

Deportivo Cali y Once Caldas, atentos al desenlace

Aunque todo indica que el futuro del arquero se definirá entre Nacional y Millonarios, otros clubes permanecen atentos. Deportivo Cali y Once Caldas aparecen como opciones de respaldo si la negociación con los dos grandes no prospera.

El Azucarero ya estuvo cerca de ficharlo hace año y medio, para entonces no contaba con la capacidad económica actual y eso hizo que el negocio en ese momento no avanzara.

Por su parte, el interés del Once Caldas tiene un componente emocional: el propio Cataño ha confesado ser hincha del club manizaleño, ciudad donde creció durante la etapa de su padre como jugador del Blanco Blanco, y no descarta vestir esa camiseta en algún momento de su carrera.

El mercado avanza, los contactos se intensifican y el nombre de Kevin Cataño promete ser uno de los movimientos más comentados del fútbol colombiano en este cierre de año.