Millonarios vuelve a enfrentarse a Atlético Nacional, esta vez por la Liga BetPlay 2026 en el estadio El Campín, en un duelo que llega con un antecedente reciente muy favorable para el equipo albiazul. Hace apenas un par de semanas, el conjunto dirigido por Fabián Bustos logró una victoria contundente por 1-3 en el estadio Atanasio Girardot por la Conmebol Sudamericana.

Ese resultado marcó uno de los puntos más altos del equipo en la temporada, tanto por el rendimiento colectivo como por la eficacia ofensiva. Sin embargo, el nuevo compromiso llega en un contexto distinto. Millonarios viene de caer ante Boyacá Chicó y necesita sumar para volver al grupo de los ocho mejores del campeonato.

La baja confirmada de Millonarios ante Nacional: Mackálister Silva

Al revisar el once titular que jugó en el Atanasio Girardot, hay una ausencia clara en la convocatoria actual: David Mackálister Silva. El capitán de Millonarios no estará disponible para el partido en Bogotá debido a la expulsión que sufrió en el más reciente encuentro del equipo ante Boyacá Chicó.

En ese compromiso, disputado en Tunja, el mediocampista vio la tarjeta roja tras una doble amonestación, lo que automáticamente lo deja fuera de este duelo por sanción. Mackálister fue titular en el partido de la Sudamericana en Medellín, por lo que su ausencia representa la única baja directa dentro del equipo inicial que logró el 1-3 frente a Atlético Nacional.

Millonarios mantiene la base del equipo que ganó en el Atanasio

Más allá de la ausencia del capitán, el resto del once titular que jugó en Medellín sí está disponible para este nuevo compromiso en la Liga BetPlay. Los otros diez jugadores que iniciaron aquel partido forman parte de la convocatoria actual, lo que le permite a Fabián Bustos sostener la estructura del equipo que mostró un alto nivel competitivo en el Atanasio Girardot.

La continuidad en la nómina es una señal de confianza del cuerpo técnico en el funcionamiento que tuvo el equipo en ese partido, especialmente en un contexto de alta exigencia.

Los suplentes del 1-3 que también están convocados en Millonarios

No solo la base titular se mantiene. También están disponibles los jugadores que ingresaron desde el banco en el partido de la Conmebol Sudamericana. Danovis Banguero, Stiven Vega, Beckham Castro y Édgar Elizalde, quienes tuvieron minutos en Medellín, aparecen nuevamente en la lista de convocados para el duelo en Bogotá. Esto le da al entrenador argentino alternativas conocidas para manejar el desarrollo del partido, tanto en lo táctico como en lo físico.

La otra ausencia en Millonarios: Falcao sigue fuera de la convocatoria

Además de la baja de Mackálister Silva, hay otro nombre importante que no estará en el partido: Radamel Falcao García. El delantero samario tampoco fue convocado para enfrentar a Atlético Nacional, ya que continúa en proceso de recuperación.

En el partido disputado en Medellín por la Sudamericana, Falcao sí estuvo dentro de la lista de convocados, aunque finalmente no ingresó al campo de juego. Ahora, el cuerpo técnico ha decidido no incluirlo en la convocatoria, priorizando su evolución física y evitando riesgos de recaída.

El antecedente del 1-3 en Medellín y su impacto en el nuevo duelo

La victoria en el estadio Atanasio Girardot sigue siendo una referencia importante para Millonarios. En ese partido, el equipo mostró contundencia en ataque y solidez en momentos clave, logrando imponerse ante un rival directo en un escenario exigente.

Ahora, el reto será replicar ese rendimiento en Bogotá, con una base similar pero con las ausencias de Mackálister Silva y Falcao como factores a tener en cuenta.

El nuevo enfrentamiento entre Millonarios y Atlético Nacional se presenta como una prueba clave para medir la evolución del equipo en la Liga BetPlay 2026 y su capacidad para competir en distintos contextos dentro de la temporada.