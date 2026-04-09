La situación del arco en Millonarios se ha convertido en uno de los temas más sensibles dentro del club. En los últimos ocho meses, tres cuerpos técnicos han pasado por el equipo y hay un patrón claro: ninguno ha logrado consolidar confianza en la dupla de arqueros conformada por Guillermo de Amores y Diego Novoa.

A falta de tres meses para cerrar el semestre, todo apunta a una decisión de fondo: ninguno de los dos seguiría en la institución, y el club ya trabaja en un cambio estructural en esa posición clave.

Tres técnicos, una misma conclusión

El caso no es menor. La evaluación negativa sobre los arqueros actuales no responde a una sola visión técnica, sino a una coincidencia poco común entre entrenadores:

David González no estuvo de acuerdo con la llegada de Guillermo de Amores

no estuvo de acuerdo con la llegada de Hernán Torres tampoco encontró garantías en su rendimiento

tampoco encontró garantías en su rendimiento Fabián Bustos, actual DT, tampoco confía plenamente en ninguno de los dos

Este consenso ha llevado a que, desde lo deportivo, el club considere inevitable un revolcón total en la portería.

Diego Novoa: continuidad tardía y un episodio que pesa

El caso de Diego Novoa es particular. A sus 36 años, por primera vez logró tener continuidad como titular en Millonarios desde su llegada en enero de 2024, tras más de dos años como suplente.

Aunque su rendimiento no ha sido del todo negativo, hay aspectos que no terminan de convencer al cuerpo técnico:

Falencias en el juego aéreo

Necesidad de un perfil distinto en la portería

Búsqueda de mayor seguridad en momentos clave

A esto se suma un hecho extradeportivo que terminó por inclinar la balanza en su contra.

Tras un partido en Tunja, Novoa protagonizó un incidente con Jacobo Pimentel, jugador de Boyacá Chicó, a quien agredió físicamente en zona mixta. El caso escaló a instancias legales con una demanda en curso, situación que no cayó bien en la interna del club.

Además:

Su contrato finaliza el 30 de junio

No hay acercamientos para renovación

Todo indica que su ciclo en el equipo está cerca de terminar.

Guillermo de Amores: contrato largo, pero sin respaldo

La situación de Guillermo de Amores es aún más compleja. A diferencia de Novoa, el arquero uruguayo tiene contrato vigente hasta junio de 2027, lo que obliga a una salida negociada.

Sin embargo, el problema principal es deportivo:

Nunca logró consolidarse como titular indiscutido

No convenció a ninguno de los técnicos recientes

Su llegada fue una apuesta dirigencial, no técnica

De hecho, su fichaje se dio de manera directa por parte de Enrique Camacho, tras recomendación externa, y no contó inicialmente con el aval del entonces entrenador, David González Giraldo.

Hoy, la postura del club es clara:

Buscar acuerdo económico entre las partes que precipite una salida amistosa

Evitar que continúe un proceso sin respaldo deportivo

Liberar espacio para una nueva planificación

En las próximas semanas, se espera que las partes inicien conversaciones formales para definir su futuro.

El factor Álvaro Montero que cambió todo

En medio de este panorama, había una esperanza que podía alterar completamente el escenario: el regreso de Álvaro Montero.

El arquero, uno de los más destacados en la historia reciente de Millonarios, salió hace casi un año con la intención de probar suerte en el exterior y actualmente milita en Vélez Sarsfield.

Sin embargo, en los últimos días llegó una noticia definitiva:

Vélez ejecutará la opción de compra

El valor de la operación ronda los 1.4 millones de dólares

Se descarta completamente su regreso al club

Este hecho terminó de acelerar las decisiones en el arco.

Sin Montero en el radar, y con Novoa y de Amores sin respaldo, el club entendió que el cambio debía ser total.

Millonarios FC: un nuevo arco en construcción

Con este panorama, Millonarios ya proyecta lo que será su portería para el segundo semestre.

La idea es clara:

Contratar dos arqueros de alto perfil

Priorizar talento de nacionalidad colombiana

No descartar una opción extranjera si se ajusta el cupo de foráneos

El objetivo no es solo reemplazar nombres, sino redefinir el perfil del puesto:

Mayor seguridad en el juego aéreo

Mejor lectura en momentos de presión

Capacidad de liderazgo desde el fondo

Aire fresco necesario para un puesto histórico

El arco de Millonarios ha sido históricamente ocupado por figuras de peso. Por eso, la decisión de hacer un cambio profundo no es menor.

La salida de Álvaro Montero, sumada al desgaste de Novoa y de Amores, abre un nuevo capítulo en una de las posiciones más determinantes del equipo.

Lo que viene no es un ajuste menor: es una reconstrucción total.

Y en un club con la historia del Embajador, acertar en esa decisión puede marcar el rumbo de toda una temporada.