Marco Pérez de regreso: este sería su nuevo club en el FPC

La Liga BetPlay está cerca de comenzar y los equipos se siguen moviendo. Marco Pérez estaría de regreso para ser la apuesta de un club colombiano.

Marco Pérez no salió bien de Deportivo Cali y muchos menos de Once Caldas, sus últimos dos clubes en Colombia. El delantero de 31 años no pudo recuperar su nivel visto en Deportes Tolima, club del que es goleador histórico, y durante más de cinco meses ha estado sin poder jugar oficialmente, en parte por una lesión.

Ahora, a pocos días para que comience la Liga BetPlay 2022, Marco Pérez ya tendría lista su nueva camiseta, esta vez en territorio antioqueño. Según Julián Capera, el atacante estaría cerca de vestir los colores de Águilas Doradas, elenco que tiene a Leonel Álvarez como timonel.

El delantero Marco Pérez está cerca de ser nuevo jugador de Rionegro Águilas. pic.twitter.com/VzVKetFe58 — Julián Capera (@JulianCaperaB) January 17, 2022

La última experiencia del delantero chocoano fue en Once Caldas, club que lo tuvo en sus filas durante algunos meses, dando como resultado ocho partidos y ningún gol anotado. Por su parte, en Deportivo Cali, el futbolista apenas celebró en cuatro ocasiones, saliendo por la puesta de atrás.

Si se concreta su llegada a Águilas Doradas, Pérez completaría su duodécima equipo a nivel profesional, habiendo pasado por España, Argentina, Chile y hasta Arabia Saudita.