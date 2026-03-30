Luis Fernando Muriel llegó a Junior de Barranquilla con una mezcla de expectativa deportiva y carga emocional. El delantero regresó al fútbol colombiano procedente de la MLS con un objetivo claro: vestir la camiseta del equipo del que es hincha y aportar su experiencia internacional a un plantel que venía de ser campeón de la Liga BetPlay.

Con el paso de los partidos, su fichaje empezó a justificar las expectativas. Muriel no solo suma goles importantes, sino que varios de ellos han sido decisivos para el resultado del equipo. El más reciente llegó en la visita a Internacional de Bogotá, un partido en el que volvió a demostrar que su presencia puede cambiar el rumbo de un encuentro.

El gol de Luis Fernando Muriel ante Internacional de Bogotá

Junior visitó a Internacional de Bogotá en un duelo que se mantuvo cerrado durante buena parte del compromiso. El marcador estaba 0-0 cuando el entrenador decidió mover el banco. Luis Fernando Muriel ingresó al minuto 52 en reemplazo de Teófilo Gutiérrez.

Desde su entrada, el delantero le dio otra dinámica al ataque rojiblanco, generando peligro y obligando a la defensa rival a replegarse. La recompensa llegó al minuto 76. Muriel encontró el espacio necesario y anotó el único gol del partido, asegurando la victoria de Junior por 0-1. El tanto significó tres puntos clave para el equipo y confirmó el impacto del delantero en el campeonato.

Los números de Luis Fernando Muriel con Junior

Desde su llegada al club, Muriel ha construido estadísticas que reflejan su importancia en el plantel. Hasta el momento suma:

15 partidos disputados

7 como titular

780 minutos jugados

6 goles anotados

Se trata de cifras destacadas para un futbolista que ha alternado titularidad y suplencia mientras se adapta al ritmo del fútbol colombiano y al esquema del equipo. El delantero ha demostrado que puede marcar diferencia incluso entrando desde el banco, como ocurrió en el partido frente a Internacional de Bogotá.

Los goles de Muriel en Junior partido por partido

Las 6 anotaciones del delantero en el club han llegado ante distintos rivales del campeonato colombiano. Muriel ha marcado frente a:

Deportivo Pereira

Boyacá Chicó

América de Cali

Santa Fe

Jaguares

Internacional de Bogotá

Tres de esos goles fueron convertidos desde el punto penal, demostrando también su seguridad como ejecutor en situaciones de alta presión.El resto de las anotaciones llegaron en jugadas abiertas o en acciones de ataque que evidencian su calidad técnica y su experiencia internacional.

Muriel y su influencia directa en los resultados de Junior

Un dato que refleja el impacto de Muriel en Junior es la relación entre sus goles y los resultados del equipo. De las seis anotaciones que suma, cinco llegaron en partidos que Junior terminó ganando.

El único gol que no se tradujo en victoria fue el que marcó frente a Santa Fe, cuando el equipo barranquillero terminó perdiendo el partido y el tanto del delantero fue apenas el descuento. Este detalle demuestra que la mayoría de sus anotaciones han sido determinantes para sumar puntos en la Liga BetPlay.

Luis Fernando Muriel y el significado de su regreso a Junior

El fichaje de Muriel no solo tiene valor deportivo. También representa una historia personal. El delantero regresó al equipo del que siempre declaró ser hincha, después de una carrera que incluyó pasos por el fútbol europeo, la MLS y la Selección Colombia.

Junior apostó por su experiencia para reforzar el ataque en la temporada 2026, con el objetivo de competir nuevamente por la Liga BetPlay y tener protagonismo en torneos internacionales. La respuesta del jugador ha sido positiva: goles importantes, liderazgo dentro del campo y una conexión inmediata con la hinchada.

Muriel y un presente que ilusiona a Junior

Con 6 goles en 15 partidos, Luis Fernando Muriel continúa construyendo su historia en Junior. Cada anotación refuerza la idea de que su regreso al fútbol colombiano puede convertirse en uno de los movimientos más importantes de la temporada.

Sus números muestran un delantero que aporta rendimiento inmediato, goles decisivos y experiencia para un equipo que aspira a mantenerse en lo más alto de la Liga BetPlay. Muriel sigue demostrando que su fichaje no fue solo una apuesta emocional. También es una realidad deportiva que está sumando goles… y puntos para Junior de Barranquilla.