El mercado de fichajes del Fútbol Profesional Colombiano no da tregua y en Junior de Barranquilla las decisiones se toman oportunamente. En la interna del club Rojiblanco ya se asume como un hecho la salida del extremo José David Enamorado, quien en cuestión de días será anunciado como nuevo jugador de Gremio de Porto Alegre, en una operación que rondará los 3 millones de dólares.

Ante ese escenario, la dirigencia del Junior activó de inmediato el plan para cubrir una baja sensible en el frente ofensivo, con la intención de no perder competitividad en una temporada que tendrá como gran desafío la Copa Libertadores 2026.

Barrios, el nombre que seduce… pero no está cerrado

La prioridad absoluta del Junior ha sido Cristian Barrios, futbolista que reúne características muy similares a las de Enamorado: velocidad, desequilibrio por banda y capacidad para romper defensas en el uno contra uno. Además, su perfil encaja perfectamente con la identidad del club y con el deseo del propio jugador, quien en reiteradas ocasiones manifestó que vestir la camiseta del Tiburón es un sueño personal.

Sin embargo, el negocio con América de Cali no ha sido sencillo. Aunque las conversaciones entre Fuad Char y Tulio Gómez avanzan, aún existen diferencias que impiden cerrar el acuerdo. Barrios, incluso, ya regresó a Cali tras sus vacaciones y se incorporó a la pretemporada del conjunto Escarlata mientras se define su futuro.

En Junior hay optimismo, pero también cautela. Por eso, el club decidió no quedarse de brazos cruzados y reactivó una alternativa que ya había sido analizada semanas atrás.

Lisandro Alzugaray reaparece como plan B

En ese contexto vuelve a escena Lisandro Alzugaray, extremo derecho argentino de 35 años, actualmente vinculado a Liga de Quito. El futbolista tiene un año más de contrato con el club ecuatoriano, que está dispuesto a negociar su salida por una cifra cercana a los 500.000 dólares.

Si bien Alzugaray no posee la explosividad ni la velocidad de Barrios o Enamorado, en Junior valoran otras cualidades: su inteligencia táctica, buena pegada de media distancia, lectura de espacios y capacidad para aparecer en zonas de gol. Es un jugador de oficio, con experiencia internacional y acostumbrado a competir en escenarios de alta exigencia.

Contactos previos y disposición del jugador

Junior ya había sostenido conversaciones preliminares con el entorno de Alzugaray semanas atrás, cuando el club empezó a anticipar la salida de Enamorado. En ese momento, el argentino no fue descartado, pero quedó en segundo plano mientras se exploraban opciones más jóvenes y con mayor proyección.

Ahora, ante las demoras en la negociación por Barrios, su nombre volvió a tomar fuerza. Desde el entorno del futbolista trascendió que Alzugaray ve con muy buenos ojos llegar a Barranquilla y que incluso estaría dispuesto a intervenir directamente ante Liga de Quito para facilitar un acuerdo que le permita vestir la camiseta rojiblanca.

Junior no quiere improvisar

En la dirigencia del campeón colombiano tienen claro que el margen de error es mínimo. La salida de Enamorado obliga a una incorporación que esté a la altura deportiva y competitiva del club. Por eso, mientras se sigue insistiendo por Cristian Barrios, el nombre de Lisandro Alzugaray permanece vigente como una alternativa real y concreta.

Las próximas horas serán determinantes. Si el acuerdo entre Junior y América no logra destrabarse, el plan B (Alzugaray) podría activarse sin mayores rodeos. En Barranquilla no quieren improvisar, pero tampoco están dispuestos a esperar indefinidamente.

El mercado sigue abierto y el Junior, una vez más, se mueve con anticipación y estrategia.