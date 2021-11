Liga BetPlay: los partidos de la fecha 18 que tendrán VAR

¡De infarto! Así está el remate del todos contra todos de la Liga BetPlay 2021 -II y este fin de semana será la decisiva fecha 18, la cual clasificará a unos equipos y dejará sin opciones a otros.

Ante esto, la Comisión Arbitral Nacional de la Federación Colombiana de Fútbol se permite informar a la opinión pública los partidos de la fecha 18 de la Liga BetPlay DIMAYOR II 2021 que tendrán la Asistencia de Vídeo Arbitraje – VAR.

+ Junior, Deportivo Cali, Quindío, Santa Fe y el movimiento en la tabla de la Liga BetPlay

+ Millonarios fue sorprendido por La Equidad en El Campín

Los partidos que tendrán VAR en la fecha 18 de la Liga BetPlay 2021-II

Viernes 5 de noviembre

Deportivo Pereira vs. Jaguares

Domingo 7 de noviembre

Patriotas vs. Medellín

Santa Fe vs. Junior

Deportivo Cali vs. Deportes Quindío

De momento, Atlético Nacional y Millonarios son los únicos clasificados, matemáticamente, a los cuadrangulares seminales. Pereira, Tolima y Junior quedaron a una victoria de confirmar su clasificación.

Deportivo Cali, Alianza Petrolera, Envigado, Bucaramanga, Santa Fe, América de Cali y Jaguares dependen de sí mismos y deberán ganar sus compromiso restantes para no depender de ningñun otro resultados.

Quindío, Medellín y La Equidad todavía tienen posibilidades matemáticas de avanzar, pero además de ganar sus tres encuentros restantes deben esperar unos resultados favorables.