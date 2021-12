La verdad sobre Guillermo Celis y el Tolima

El jugador se encuentra en Medellín. Dicen en el Tolima que no ha renunciado. Celis no desea seguir porque en el cuadro Pijao poco juega.

Guillermo, de 28 años, llegó al Deportes Tolima en el 2020 procedente de Colón (Argentina). Poca continuidad para él con el primer equipo. No de ahora. Su estancia en el club se resume en eso: Pocas apariciones. También lo perjudicó una lesión de rodilla.

De él se dijo que ya no hace parte del club. Se habló de una renuncia y su presencia en Medellín. Le dijo adiós al equipo, con el que aún tiene contrato. Como este tema no sigue claro, el propio dueño del Deportes Tolima, Gabriel Camargo, explicó la situación con Celis.

“El señor (Guillermo) Celis tiene condiciones, pero debe esperar su turno. Su malestar con el cuerpo técnico es porque no lo ponemos a jugar. Por eso le dio la locura, y se fue a Medellín a descansar. No quiero decir más”, explicó Camargo.

Aquí estamos de nuevo, trabajando como siempre, trabajando por un sueño. Preparamos la fecha 6 del cuadrangular B con fe e ilusión. ¡Vamos Tolima! 🤎💛

Sin embargo, el dueño del Tolima dijo más cosas acerca de la situación de Celis. Primero, aclaró que el jugador no ha renunciado. “Desafortunadamente no ha podido ser titular, no porque no tenga las condiciones, pero el amigo (Juan David) Ríos anda muy bien. Si hay algo muy fuerte en el equipo son sus volantes de marca”.

Después dejó entrever que hay algún tema médico en medio de esta situación, sin esclarecer: “El señor Celis la semana pasada se despidió de los jugadores y se fue para Medellín. Al día siguiente recibimos una incapacidad por 20 días de psiquiatra”.