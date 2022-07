La razón del NO de Dayro a Millonarios y al Cali

A los 36 años, Dayro Moreno sigue compitiendo al más alto nivel. Se destacó con Atlético Bucaramanga. Entonces lo buscaron Millonarios y Deportivo Cali. ¿Por qué les dijo que no?

Volvió de la experiencia en el fútbol boliviano con Oriente Petrolero para jugar con el elenco bumangués. Firmó por un año. En el primer semestre hizo 13 goles. Se convirtió en el goleador del certamen, ¡por séptima vez en su carrera! Así que más de uno quiso tenerlo para el 2022-2. Los que insistieron en eso fueron Millonarios y Deportivo Cali. El jugador confirmó diálogos con ambos, pero terminó quedándose en Atlético Bucaramanga con el que lleva un gol en 2 partidos del semestre.

La negativa de Dayro Moreno a Millonarios y Deportivo Cali

Lo contó en entrevista con el VBAR (Caracol Radio). Primero respondió sobre Millonarios, equipo con el que hizo 34 goles entre 2013 y 2014: “Tuve la oportunidad de hablar con el presidente, hubo un acercamiento, pero sabemos que en el fútbol es así. Por ahí no se llegó a un acuerdo. Muchas gracias al profe Gamero, a los jugadores de Millonarios, a la junta directiva que me tuvieron en cuenta para estar en la plantilla de ellos, pero yo soy un hombre de principios. Ya le había dado la palabra a Bucaramanga, yo estoy contento porque Bucaramanga me había abierto las puertas a mí”.

Y Deportivo Cali: “Soy un hombre de palabra, de principios. Siempre agradecido con el Cali. También tuve la posibilidad de dialogar, pero no se llegó a un acuerdo tampoco. Le agradecí a los dos, pero ya había dado una palabra aquí en Bucaramanga”.

Lo que viene con Atlético Bucaramanga

Las opciones que dejó pasar se dieron de tal forma por el compromiso adquirido con el cuadro bumangués con el que firmó contrato hasta final de año. Está cumpliéndolo. Arrancó la Liga BetPlay II-2022 con un gol a Alianza Petrolera. El equipo recién lleva un par de compromisos disputados.

“Nosotros estamos preparados. El primer semestre demostramos que el equipo está para pelear cosas importantes. Se lo merece la afición, una afición muy futbolera, un torneo internacional, una final, se lo merece la afición (…). Quiero pasar la barrera de los 350, este semestre y el otro quiero romper el récord y creo que con el trabajo lo puedo conseguir”.