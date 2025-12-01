Junior Alexis Hernández Angulo continúa consolidándose como uno de los nombres más determinantes del Fútbol Profesional Colombiano (FPC). Con 26 años y tras siete temporadas defendiendo la camiseta del Deportes Tolima, el lateral zurdo se ha convertido en pieza clave del proyecto deportivo ibaguereño, participando en dos títulos y tres finales, además de perfilarse para disputar una nueva final en la Liga. Sin embargo, el jugador nacido en el Putumayo considera que ha llegado el momento de dar un paso distinto en su carrera y buscar nuevos horizontes.

Millonarios y América se lanzan por el lateral más cotizado del país

La regularidad, madurez futbolística y capacidad ofensiva de Junior Hernández han despertado el interés inmediato de dos de los clubes más importantes del país: Millonarios FC y América de Cali. Ambas instituciones ya realizaron contactos iniciales con el entorno del jugador y ultiman detalles para presentar una oferta formal al Tolima durante la próxima semana.

En estas conversaciones preliminares, la directiva del Deportes Tolima dejó clara su postura: no habrá negociación a préstamo. A Hernández le resta un año de contrato y la institución no siente urgencia por venderlo, especialmente con la proyección de disputar la Copa Libertadores 2026. El club únicamente considerará una venta definitiva y solo si el jugador expresa formalmente su deseo de partir, acompañado de una oferta económica satisfactoria.

Hernández, innegablemente, representa uno de los activos más valiosos del Vinotinto y Oro. Está cerca de alcanzar los 200 partidos como profesional, siendo titular indiscutido en la gran mayoría de sus temporadas en el club, convirtiéndose de paso en un perfil escaso en el mercado: lateral agresivo, desequilibrante y profundo.

El Tolima, en plena carrera hacia la gran final

La situación individual de Junior Hernández se mezcla con el dulce momento colectivo del Deportes Tolima, que se encuentra muy cerca de sellar su clasificación a la final de la Liga BetPlay 2025 – II. El equipo dirigido por Lucas González mantiene un presente formidable: ocho fechas invicto, con siete triunfos y un solo empate, además de ser la defensa menos vulnerada del campeonato con solo 18 goles encajados en 24 jornadas.

Antes de analizar los escenarios de clasificación, así quedó la tabla del Grupo B tras las cuatro fechas disputadas:

Deportes Tolima – 10 puntos Atlético Bucaramanga – 7 puntos Independiente Santa Fe – 3 puntos Fortaleza CEIF – 3 puntos

Con seis puntos aún en juego, estas son las cuentas claras del equipo de Ibagué:

Escenario 1: un triunfo o empate en Bucaramanga sella el tiquete

La opción más directa. Si el Tolima suma —ya sea ganando o empatando— en su visita al Américo Montanini, automáticamente será finalista. La victoria lo llevaría a 13 puntos, totalmente inalcanzable; el empate también le garantiza el cupo gracias a la ventaja deportiva.

Escenario 2: derrota en Bucaramanga, pero victoria en casa contra Fortaleza

Una variante más larga en tiempo, pero igual de viable. En caso de caer en su visita y quedar ambos con 10 puntos, el Tolima dependería solamente de sí mismo: ganando en el Murillo Toro ante un Fortaleza ya eliminado, se clasificaría por el punto invisible.

Escenario 3: pierde en Bucaramanga y luego empata en Ibagué

Este es un camino que necesita ayuda externa. Una derrota ante Bucaramanga y un empate contra Fortaleza obligarían al Tolima a esperar que Santa Fe frene al equipo bumangués en la última fecha en Bogotá. Si ambos empatan en 11 puntos, el desempate jugaría a favor del equipo de Lucas González.

Escenario 4: doble derrota… aún hay una ventana mínima

Incluso en el peor de los panoramas —perdiendo ambos partidos— el Tolima podría clasificar. Para ello necesitaría que Santa Fe derrote a Bucaramanga en El Campín y así igualar en 10 puntos, lo cual le permitiría avanzar nuevamente por ventaja deportiva.

El panorama está casi servido para la tribu, que vive uno de los momentos más contundentes de su historia reciente. Y mientras la clasificación parece cuestión de horas, en paralelo el mercado de fichajes toma temperatura con el nombre de Junior Hernández, quizá el lateral zurdo más determinante del FPC, en el centro de una batalla deportiva entre dos gigantes del país.