Apenas dos semanas después de levantar la estrella 11 de la Liga BetPlay, en Junior FC se abrió un frente inesperado que hoy genera inquietud entre los hinchas: Didier Moreno y Yimmi Chará, dos piezas fundamentales del reciente título, aún no han renovado su contrato y su continuidad para 2026 sigue en el aire.

Ambos futbolistas terminan vínculo con el cuadro rojiblanco este 31 de diciembre de 2025 y, hasta ahora, no se han producido acercamientos formales ni acuerdos sólidos por parte de la familia Char para extender su permanencia.

La situación llama la atención, especialmente porque tanto Moreno como Chará han manifestado públicamente su deseo de seguir en Barranquilla. Sin embargo, el paso de los días y la falta de definiciones también abrió la puerta a que otros clubes del Fútbol Profesional Colombiano y del exterior se muevan con decisión.

Didier Moreno, un líder que sigue siendo muy cotizado en Colombia

A sus 34 años, Didier Moreno continúa siendo uno de los volantes de primera línea más fiables del fútbol colombiano. Su intensidad, liderazgo y despliegue físico fueron determinantes en la campaña que llevó a Junior al título, y esas mismas virtudes hoy lo mantienen en el radar de varios equipos importantes del país.

Millonarios FC fue el primero en mover ficha. Desde hace más de un mes, el club bogotano presentó una propuesta concreta por el mediocampista chocoano. El tema se enfrió momentáneamente por la participación de Didier en las finales, pero en el entorno embajador aún no dan por descartada la operación.

Atlético Bucaramanga también mostró interés real, ofreciendo un proyecto atractivo y un rol protagónico como líder del vestuario. A esa lista se suma Deportivo Cali, que, pese a haber reforzado esa zona con Ronaldo Pájaro y Daniel Giraldo, no descarta sumar un jugador de la jerarquía y experiencia de Moreno para apuntalar su mediocampo en 2026.

Yimmi Chará, entre Junior, un sueño pendiente y ofertas desde México

La situación de Yimmi Javier Chará tiene matices distintos, pero igual de complejos. El extremo vallecaucano, también de 34 años, fue claro hace unos días: su prioridad es seguir en Junior FC, una decisión tomada en conjunto con su familia. Su esposa, incluso, ha expresado que no desea mudarse de Barranquilla.

No obstante, el paso del tiempo sin una propuesta concreta por parte del club rojiblanco reactivó dos escenarios que hoy pesan en la balanza. El primero es Deportivo Cali, el club del que Chará es hincha desde niño y con el que siempre ha soñado vestir la camiseta profesionalmente. Ese anhelo, postergado durante años, reaparece justo cuando su continuidad en Junior no está asegurada.

El segundo escenario llegó desde el exterior. En los últimos días, León FC y Tijuana FC hicieron llegar ofertas formales desde la Liga MX, algo que sorprendió incluso al propio jugador. Chará dejó una imagen positiva en su paso por México con Rayados de Monterrey y Dorados de Sinaloa, y ese antecedente hoy vuelve a abrirle una puerta internacional que no esperaba a esta altura de su carrera.

¿Por qué Junior aún no define la renovación de sus referentes?

La inquietud del hincha rojiblanco es comprensible. No resulta fácil entender cómo dos referentes del título aún no tienen su futuro asegurado. Desde la interna del club, sin embargo, el mensaje ha sido claro: Junior valora profundamente a Didier Moreno y Yimmi Chará, tanto en lo profesional como en lo humano, pero atraviesa un proceso de replanteamiento estructural.

La idea institucional apunta a conformar una plantilla más joven, con mayor proyección y sostenibilidad a mediano plazo, pensando en un ciclo de cuatro a cinco años. En esa misma línea se encuentra el entrenador Alfredo Carlos Arias, quien considera clave elevar la intensidad física del equipo para competir con mayores garantías a nivel continental.

Eso no significa que las renovaciones estén descartadas. En Junior insisten en que ambas opciones siguen sobre la mesa, pero antes quieren evaluar alternativas de mercado que se ajusten al nuevo perfil que buscan para 2026.

Deportivo Cali y Alberto Gamero, atentos y preparados

Mientras Junior duda, Deportivo Cali observa con atención. El club vallecaucano avanza en la construcción de un proyecto competitivo y tiene a Alberto Gamero liderando activamente la planificación del plantel. El técnico ya sostuvo conversaciones directas con Didier Moreno y Yimmi Chará, y fue claro en su mensaje: los quiere como líderes de excepción en su equipo.

La respuesta de ambos futbolistas fue positiva. Si bien el Cali no es hoy su prioridad número uno, en Pance saben que el tiempo juega a su favor. Las renovaciones en Barranquilla no llegan, los contratos se vencen en cuestión de horas y la puerta del Deportivo Cali está abierta.

Gamero y la dirigencia azucarera avanzan con cautela, pero con convicción. Si Junior no acelera, Didier Moreno y Yimmi Chará podrían convertirse en protagonistas inesperados del mercado, y Cali aparece listo para aprovechar cualquier giro de última hora.