El mercado de fichajes del Fútbol Profesional Colombiano empieza a entrar en su fase más caliente y Junior de Barranquilla ya tomó una decisión de fondo. El actual campeón avanzó con determinación por uno de los nombres más pedidos por su hinchada y mejor valorados del medio local, en una operación que combina estrategia deportiva, ajuste financiero y lectura de contexto.

Desde hace un par de semanas existía interés, pero solo en las últimas horas el Junior decidió ir a fondo por el extremo de 27 años, futbolista que pertenece al América de Cali y que cuenta con el respaldo total del técnico Alfredo Arias para ficharle. La negociación ya entró en una fase avanzada y los números empezaron a alinearse.

Junior acelera y va por un refuerzo pedido por Alfredo Arias

El entrenador uruguayo fue claro con la dirigencia: necesitaba un futbolista con desequilibrio, recorrido y capacidad de impacto inmediato. En ese análisis, el nombre de Cristian Barrios apareció como prioridad, no solo por condiciones deportivas, sino por su conocimiento del FPC y su vigencia competitiva.

Aunque el interés no es nuevo, el paso definitivo se dio cuando Junior entendió que debía mejorar sustancialmente su propuesta para competir en serio por el jugador. Esa decisión marcó un punto de quiebre en la negociación.

La postura inicial del América y el valor fijado por el jugador

Desde el comienzo, el América de Cali fue claro con su posición. El club tasó a Barrios en 1.5 millones de dólares, entendiendo que se trata de uno de sus activos más consolidados y con contrato vigente por dos temporadas más.

La intención inicial de los Escarlatas era contar con el jugador para la exigente temporada 2026, pero una serie de factores externos e internos empezaron a inclinar la balanza hacia una posible salida.

Junior mejora la oferta y cambia el escenario de la negociación

En un primer momento, Junior presentó una propuesta de 500.000 dólares por el 50 % de los derechos deportivos, cifra que también había puesto sobre la mesa Atlético Nacional. En ambos casos, la respuesta de Tulio Gómez fue negativa.

Sin embargo, en las últimas horas el panorama cambió. El club barranquillero elevó su oferta a 800.000 dólares por la mitad del pase, proponiendo una copropiedad del jugador y la posibilidad de reparto en una futura venta. Esta nueva estructura económica fue mejor recibida por el entorno del América, que empezó a ver el negocio con otros ojos.

La salida de Enamorado y un reemplazo definido

Otro elemento clave para destrabar la operación fue el avance de Junior en la venta de José Enamorado, quien está muy cerca de continuar su carrera en el fútbol de Brasil. Para Alfredo Arias, el perfil de Barrios encaja de forma directa como reemplazo natural.

Con ese escenario sobre la mesa, el técnico pidió un último esfuerzo y la directiva respondió. La necesidad deportiva y la oportunidad de mercado terminaron alineándose.

El llamado de Fuad Char y un deseo que inclina la balanza

El 1 de enero, Fuad Char sostuvo una conversación telefónica con el futbolista, quien es barranquillero y se encuentra de vacaciones en su ciudad natal. El objetivo era claro: conocer de primera mano la disposición del jugador para asumir el reto de vestir la camiseta rojiblanca.

La respuesta fue contundente. Barrios manifestó que jugar en Junior es un sueño personal, un factor emocional que terminó pesando en la negociación y que reforzó la convicción del club para avanzar.

Los refuerzos del América y el aval final al negocio

En paralelo, el América de Cali logró cerrar las incorporaciones de Yeison Guzmán y del venezolano Darwin Machís, movimientos que le permiten reconfigurar su ofensiva y reducir el impacto deportivo de una eventual salida de Barrios.

Ese contexto terminó funcionando como el empujón final para que el negocio avanzara hacia Barranquilla, con sensaciones positivas para todas las partes involucradas.

Por qué América valora a Cristian Barrios en 1.5 millones de dólares

La tasación del jugador no es caprichosa y responde a criterios concretos:

Continuidad y experiencia : tres temporadas completas y 149 partidos disputados con el club.

: tres temporadas completas y disputados con el club. Aporte ofensivo sostenido : 27 goles y 17 asistencias , con incidencia directa en resultados.

: , con incidencia directa en resultados. Edad y vigencia competitiva : a los 27 años aún ofrece rendimiento inmediato y proyección de venta.

: a los 27 años aún ofrece rendimiento inmediato y proyección de venta. Mercado activo: interés simultáneo de varios clubes del FPC.

Desde la óptica del América, vender por debajo de ese valor significaría perder un activo consolidado sin compensación acorde.

Qué implicaría la salida de Barrios para el América de Cali

En lo deportivo, la salida de Barrios no sería menor. Se trata de un futbolista con recorrido, conocimiento del club y experiencia en escenarios de presión. Por eso, cualquier decisión se analiza con cautela.

El club solo contempla la operación si la oferta permite reinvertir con criterio, mantener equilibrio financiero y sostener competitividad en un año exigente.