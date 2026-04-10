El futuro de Juan Guillermo Cuadrado entra en una fase decisiva. A sus 37 años, el experimentado extremo colombiano vive sus últimas semanas en el fútbol europeo con el AC Pisa, equipo que actualmente compite en la Serie A italiana y que, salvo una reacción inesperada en el cierre de temporada, perderá la categoría. En ese contexto, todo indica que el vínculo del jugador con el club no será renovado tras el 30 de junio próximo.

A partir de ahí, el panorama es claro: regresar al Fútbol Profesional Colombiano o poner fin a una carrera brillante en la élite. Y es justamente en ese escenario donde aparece con fuerza el nombre del Deportivo Independiente Medellín, club que ha decidido avanzar con determinación para concretar uno de los fichajes más impactantes del mercado.

El factor personal: familia, retiro y una decisión de vida

Más allá de lo estrictamente deportivo, el futuro de Juan Guillermo Cuadrado pasa por una decisión profundamente personal. El propio jugador ha sido claro en sus declaraciones recientes: el siguiente paso en su carrera será definido en conjunto con su familia, especialmente con su esposa.

El entorno del futbolista ha construido una vida sólida en Europa, particularmente en Italia, donde ha desarrollado no solo su carrera profesional, sino también vínculos personales y negocios fuera del fútbol. Este factor pesa considerablemente al momento de evaluar un eventual regreso a Colombia.

Además, el retiro no es una opción descartada. De hecho, es una posibilidad latente una vez finalice su contrato actual. Sin embargo, hay un elemento adicional que mantiene abierta la puerta a seguir compitiendo: la Selección Colombia.

Hace pocas semanas, el propio Cuadrado dejó entrever que no ha renunciado completamente a la posibilidad de disputar un nuevo Mundial. Aunque reconoce que corre de atrás dicha carerra al no haber sido convocado por Néstor Lorenzo en los últimos años, su experiencia y trayectoria lo mantienen expectante ante una eventual oportunidad de última hora.

El factor deportivo: el DIM acelera y toma ventaja

En medio de este panorama, el DIM ha jugado sus cartas con inteligencia. A diferencia de intentos anteriores, donde el deseo del jugador era mantenerse en Europa, esta vez el club antioqueño percibe un escenario mucho más favorable.

Los contactos entre ambas partes no son nuevos, pero en las últimas semanas se han intensificado de manera notable. Desde la dirigencia del Independiente Medellín consideran que esta es la oportunidad definitiva para concretar el regreso del jugador nacido en Necoclí (Antioquia).

El club ha estructurado una propuesta formal que incluye:

Contrato por dos años

Rol protagónico dentro del equipo

Liderazgo deportivo y de vestuario

Este ofrecimiento, sumado al componente emocional que une a Cuadrado con el club, habría inclinado la balanza. De hecho, en la interna del equipo existe optimismo: sienten que el jugador ya dio un paso importante hacia el “sí”.

Competencia en Colombia: varios interesados y un favorito claro

En los últimos años, el nombre de Juan Guillermo Cuadrado ha estado en la órbita de varios equipos del país:

América de Cali

Junior de Barranquilla

Atlético Nacional

Independiente Medellín

Incluso, durante periodos de vacaciones, el jugador llegó a entrenar informalmente con América y Nacional, alimentando rumores sobre su regreso al FPC.

En el caso de Junior, hubo el año pasado una propuesta económica muy fuerte. Sin embargo, el DIM parece hoy haber tomado ventaja definitiva no solo por su oferta, sino por la conexión emocional y el proyecto deportivo planteado.

El componente económico y la apuesta internacional

Un punto clave en la operación es el aspecto financiero. El contrato de un jugador como Cuadrado exige un esfuerzo importante, y en el club son conscientes de ello.

Por eso, el Independiente Medellín ha trazado una estrategia clara: sostener su participación en torneos internacionales durante el segundo semestre, ya sea en Copa Libertadores o Copa Sudamericana.

Los ingresos provenientes de estas competencias serán fundamentales para respaldar la operación y mantener el equilibrio económico del club.

El rol que tendría Cuadrado en el Medellín

Desde lo futbolístico, el plan del DIM es claro: Juan Guillermo Cuadrado sería pieza central en el esquema del técnico Alejandro Restrepo.

La idea es utilizarlo como:

Volante por derecha con línea de tres en el fondo, o

Extremo por derecha en punta

A pesar de su edad, el cuerpo técnico considera que el jugador conserva cualidades determinantes, especialmente en el uno contra uno y en la generación de juego ofensivo.

Además, su llegada tendría un impacto directo en el liderazgo del equipo. Internamente, se proyecta como uno de los capitanes, compartiendo ese rol con nombres como:

Didier Moreno

Frank Fabra

Baldomero Perlaza

Daniel Cataño

Francisco Fydriszewski

Una operación que entra en su fase definitiva

Desde la dirigencia del DIM, encabezada por Daniel Ossa Giraldo y con el respaldo del director deportivo Federico Spada, existe plena confianza en que el negocio puede cerrarse.

La relación cercana entre las partes y el momento actual del jugador juegan a favor de un desenlace positivo.

Juan Guillermo Cuadrado está ante una de las decisiones más importantes de su carrera: extender su legado con un último capítulo en Colombia o cerrar su historia en el fútbol profesional.

En Medellín ya hicieron su parte. Ahora, todo queda en manos del jugador.