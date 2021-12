Juan Fernando Caicedo: novedades sobre el interés de América y Millonarios

En los últimos días, se habló de la posibilidad de que el experimentado delantero del Deportes Tolima llegara a un grande del fútbol colombiano.

Recientemente, había un conflicto en la hinchadas del América y Millonarios, luego de que el jugador Juan Fernando Caicedo sonara como posibilidad de llegar a sus equipos en 2022, pues aunque muchos estaban a favor de su fichaje, había otros tantos en contra. Al final, los que no estaban de acuerdo serían los que terminarán celebrando luego de la más reciente información.

Sobre el interés de Millonarios, la noticia fue entregada por el director del programa ‘El Vbar’ de Caracol Radio, Diego Rueda, quien aseguró que al consultar sobre la posibilidad de que el delantero de 32 años llegara al cuadro embajador, les respondieron con que ya está descartado y seguirán buscando al reemplazo de Fernando Uribe.

En cuanto al América, el periodista Carlos ‘Petiso’ Arango, quien tiene la mayoría de exclusivas de este club, aseguró que no hay ni siquiera interés de hacerse con sus servicios. Explica los rumores se generaron debido a que el representante lo ofreció, pero a las directivas y cuerpo técnico no llegó a interesar la propuesta, por lo que es un fichaje que no se dará.

Lo real: Ni está cerca, ni cerrado, a Juan Fernando Caicedo del @cdtolima no lo está buscando @AmericadeCali; fue un ofrecimiento de su representante pic.twitter.com/p6g9FGr6VA — Carlos Arturo Arango (Petiso) 😉 (@ElPetisoArango) December 24, 2021

De momento, el jugador tiene contrato vigente con el Deportes Tolima y según él mismo manifestó desde hace varios días, hay ofertas para regresar al fútbol internacional, por lo que seguramente sí termine cambiando de equipo, pero no pasará a uno de estos grandes del fútbol colombiano.