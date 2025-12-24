El fútbol moderno privilegia cada vez más a los equipos que saben atacar por las bandas, acelerar las transiciones ofensivas y romper defensas con extremos desequilibrantes. En el Fútbol Profesional Colombiano esta tendencia no es ajena, y por eso los jugadores con dichas características se convierten rápidamente en piezas codiciadas en el mercado.

En ese contexto, el nombre del ecuatoriano Jorge Daniel Valencia comenzó a tomar fuerza en Colombia. El extremo ya fue contactado por tres de los clubes más importantes del país, lo que confirma que su perfil encaja con lo que hoy buscan varias instituciones del FPC.

Perfil y condiciones contractuales del extremo ecuatoriano

Valencia, de 29 años, pertenece actualmente al Manta FC de Ecuador y tiene contrato vigente por una temporada más. Desde el entorno del club ecuatoriano han sido claros en las primeras conversaciones: no contemplan un préstamo tradicional por el jugador.

El pase del extremo fue tasado en dos millones de dólares, cifra con la cual el Manta estaría dispuesto a dejarlo salir de inmediato. Sin embargo, los directivos del club ecuatoriano abrieron una ventana alternativa de negociación que despertó interés entre los equipos colombianos.

La opción del trueque, una puerta abierta en la negociación

Más allá de una venta directa, desde Ecuador dejaron claro que también analizan un intercambio mano a mano. El Manta estaría dispuesto a aceptar un trueque por otro futbolista, sin que necesariamente sea de la misma posición, siempre y cuando el perfil deportivo y económico resulte atractivo.

Esta fórmula, poco habitual pero históricamente efectiva en el mercado sudamericano, podría convertirse en un factor determinante para clubes que no desean realizar una inversión elevada en efectivo.

Atlético Nacional acelera ante la salida de Marino

En este momento, Atlético Nacional aparece como el equipo que más decidido está a avanzar. El Verdolaga busca con urgencia un reemplazo para Marino Hinestroza, quien está muy cerca de convertirse en nuevo jugador de Boca Juniors.

El gerente deportivo Gustavo Fermani mantiene el acelerador a fondo en la búsqueda de un extremo derecho de garantías. Al nombre del uruguayo Alan Medina, que ya estaba en carpeta, se suma ahora con fuerza el de Jorge Daniel Valencia, cuyas condiciones encajan con el modelo de juego que pretende el club.

América de Cali también entra en escena

En América de Cali el interés por Valencia responde a varios movimientos recientes que no terminaron como se esperaba. El fichaje de Harold Santiago Mosquera para las bandas se cayó a última hora, y aunque existe un principio de acuerdo con Darwin Machís, la negociación aún no se ha cerrado por detalles contractuales.

A esto se suman las ofertas que han llegado por Cristian Barrios, lo que obliga a la dirigencia escarlata a cubrirse ante una posible salida. Por esa razón, la presidenta Marcela Gómez decidió contactar directamente a Valencia para conocer de primera mano sus pretensiones deportivas y salariales.

Millonarios, atento pero con menos margen

El tercer club en aparecer en el radar es Millonarios. El equipo bogotano ya había preguntado condiciones por el ecuatoriano hace cerca de un mes, aunque hoy su escenario es distinto.

Con la llegada del experimentado Carlos Darwin Quintero y la continuidad de Edwin ‘Shirra’ Mosquera por una temporada más, el espacio para avanzar de manera concreta por Valencia parece reducido. Por ahora, el interés del Embajador se mantiene en un plano exploratorio, sin negociaciones avanzadas.

Un nombre que toma fuerza en el mercado colombiano

Así, Jorge Daniel Valencia se instala como un nombre que genera consenso en varios despachos del FPC. Extremo rápido, encarador y con experiencia internacional, su situación contractual y la flexibilidad del Manta podrían convertirlo en una de las operaciones más llamativas del mercado en las próximas semanas.

Todo dependerá de quién decida dar el paso definitivo y mover primero las fichas.