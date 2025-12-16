Atlético Nacional se mueve con intensidad en el mercado de fichajes y lo hace bajo una presión que ya no se puede esconder. La continuidad de su principal referente ofensivo está seriamente comprometida y, ante un escenario cada vez más complejo, el club verdolaga comenzó a activar varios planes alternos para no quedar corto de gol en una temporada que será exigente y con múltiples frentes abiertos.

La planificación deportiva para 2026 obliga a tomar decisiones con anticipación y, en ese contexto, el nombre de Jeison Medina gana terreno, acompañado por otros atacantes de jerarquía que también estuvieron en el radar reciente del equipo antioqueño.

La negociación que complica el futuro del goleador verdolaga

En Atlético Nacional el panorama con Alfredo Morelos se volvió cuesta arriba. El delantero cordobés, de 29 años, pertenece a Santos de Brasil, club que ya fijó una postura firme: no habrá un nuevo préstamo. Desde la directiva paulista consideran que ya fueron suficientemente flexibles al autorizar dos cesiones consecutivas —una de seis meses y otra de un año— y ahora solo contemplan una venta definitiva.

Santos tasó la ficha del atacante en 5 millones de dólares, una cifra que en Nacional fue rechazada de plano. Aunque en el club están satisfechos con el rendimiento de Morelos y valoran sus más de 30 goles con la camiseta verdolaga, consideran que esa inversión no se ajusta a su planificación financiera ni deportiva.

Aun así, el club hará un último intento por él la próxima semana. La idea será proponer un nuevo préstamo con un cargo económico más alto o comprar un porcentaje del pase del jugador, siempre que la cifra no supere los 2 millones de dólares. Pese a ese esfuerzo, en Medellín asumen que la probabilidad de no contar con Morelos es alta y por eso el mercado no da espera.

Jeison Medina, el delantero que aparece con fuerza en carpeta

Mientras se define el futuro de Morelos, Atlético Nacional activó otros frentes de negociación. En ese camino, el gerente deportivo Gustavo Fermani sostuvo una conversación preliminar con Liga de Quito por el delantero colombiano Jeison Medina.

El atacante antioqueño, de 30 años, tiene contrato vigente con el club ecuatoriano por dos temporadas más. Sin embargo, desde el primer acercamiento entre instituciones el negocio se mostró viable. Liga de Quito estaría dispuesto a vender, el jugador ve con muy buenos ojos llegar a Nacional —club del que es hincha— y el Verdolaga no descarta cambiar su postura inicial de buscar un préstamo para avanzar directamente por una compra.

Medina es un delantero con una cualidad muy valorada por los cuerpos técnicos: su excelente ubicación en el área. Es un futbolista que lee rápido las jugadas ofensivas, interpreta dónde caerá el balón y suele aparecer en el lugar indicado para definir. Liga tiene tasada su salida en 2.8 millones de dólares, pero en Nacional consideran que el negocio podría cerrarse alrededor de los 2 millones, cifra que desde Ecuador no descartan aceptar.

Trayectoria y perfil del atacante colombiano

La carrera de Jeison Medina respalda el interés. El delantero ha tenido recorrido internacional en varios países del continente, una etapa en el fútbol de Catar y, en Colombia, defendió los colores de Leones de Itagüí, Deportivo Pasto y América de Cali, club con el que fue campeón en 2019.

Su experiencia, edad y perfil encajan en la búsqueda del Verdolaga, que apunta a un atacante que pueda responder de inmediato y asumir responsabilidad goleadora.

Revolcón ofensivo en Nacional: más salidas y ajustes internos

La casi segura salida de Alfredo Morelos no sería la única novedad en ataque. Todo indica que el delantero uruguayo Facundo Batista también dejará el club, ya que la negociación para venderlo al Atlas de México está muy adelantada y podría cerrarse en los próximos días.

Ante ese panorama, Atlético Nacional trabaja en alternativas internas. El plan es renovar el contrato del extremo, Dairon Asprilla, pero con un rol distinto: que en adelante actúe como centro delantero. Además, se espera el retorno del juvenil Emilio Aristizábal, quien finalizará su contrato con Fortaleza FC y está en los planes del club para reforzar esa posición.

Aun con estos movimientos, en Nacional tienen claro que necesitan sí o sí un nuevo delantero de jerarquía para encarar una temporada cargada de retos.

Los otros delanteros por los que preguntó Atlético Nacional

Cristian Arango

El nombre de ‘Chicho’ Arango vuelve a aparecer en el radar, como ocurre en casi todos los mercados. El atacante siempre ha manifestado su deseo de vestir la camiseta de Atlético Nacional y estaba dispuesto a reducir considerablemente su salario para ello. Sin embargo, su club actual, San Jose Earthquakes, negó cualquier opción de préstamo y ahora está más cerca de venderlo a Pumas UNAM por una cifra cercana a los 4 millones de dólares, lo que frenó la operación con el Verdolaga.

Luis Fernando Muriel

Con Luis Fernando Muriel sí hubo conversaciones y buena sintonía inicial. Nacional le presentó números y un proyecto atractivo que el delantero del Orlando City llegó a considerar. No obstante, el negocio no prosperó por dos razones: al jugador le resta un año de contrato y su club lo considera pieza clave para 2026. Además, Muriel tiene una decisión clara: si regresa a Colombia, solo lo hará para jugar en Junior de Barranquilla, el club de sus amores. De no darse ese escenario, esperará cumplir su contrato y llegar en 2027.

Mauro Manotas

Finalmente, Mauro Andrés Manotas también estuvo en el radar, aunque bajo una dinámica distinta. El delantero, de 30 años, quedó libre tras su paso por Atlas de México y fue ofrecido por un empresario. En Nacional aceptaron analizar su hoja de vida y dejarla en observación. No está descartado, pero hoy no es el perfil prioritario que busca el club.

Atlético Nacional entra en semanas decisivas. Con varios frentes abiertos y decisiones que marcarán su rumbo deportivo, el club acelera gestiones para no quedar expuesto en una zona del campo que históricamente ha sido clave en su identidad. El mercado apenas comienza, pero el Verdolaga sabe que no puede esperar.