La presentación oficial de James Rodríguez como nuevo jugador de Minnesota United FC no solo marcó el inicio de una nueva etapa deportiva en la Major League Soccer, sino que también sirvió para despejar uno de los temas que más ruido generó en el mercado colombiano: los rumores sobre su regreso al fútbol profesional del país y, en especial, su posible llegada a Millonarios.

En la rueda de prensa, James fue directo y sin rodeos. Con un tono tranquilo, pero firme, explicó cómo se dieron realmente las cosas y desmintió versiones que circularon durante semanas. Sus palabras no solo cerraron el debate, sino que dejaron claro cómo maneja este tipo de situaciones y cuál fue el verdadero rol de nombres como Radamel Falcao García en medio de la especulación.

La versión de James sobre Millonarios y el regreso a Colombia

Uno de los puntos centrales de la conferencia fue la supuesta opción de volver a Colombia para jugar en Millonarios. Sobre ese tema, James fue categórico al asegurar que nunca existió una negociación formal ni contactos reales con su entorno.

“En cuanto a lo de volver a Colombia, no se tuvo claridad ni contactaron a la gente mía sobre esto”, afirmó el mediocampista. Con esa frase, dejó claro que, más allá del deseo de algunos sectores y de la ilusión de la hinchada de Millonarios, no hubo avances concretos ni charlas oficiales que permitieran pensar en un regreso inmediato al FPC.

James explicó que muchas versiones surgieron sin sustento y se fueron amplificando con el paso de los días, alimentadas por interpretaciones y trascendidos que no correspondían a la realidad del mercado. Para él, la falta de comunicación directa fue una señal evidente de que no existía un proyecto serio sobre la mesa.

El contacto con Falcao que pudo crear la versión del vínculo con Millonarios

En medio de los rumores, se llegó a afirmar que ambos habían hablado sobre la posibilidad de reencontrarse en Millonarios, versión que el propio James se encargó de aclarar.

“Con Falcao hablé, pero no hablé de esto”, explicó ante los medios. La frase fue suficiente para desmontar una de las historias más repetidas durante el mercado. James reconoció el diálogo con su compatriota, algo natural por la cercanía personal y profesional que existe entre ambos, pero negó que el tema de jugar juntos en Colombia haya sido parte de esa conversación.

De esta manera, el 10 separó claramente la relación personal del plano estrictamente profesional, evitando interpretaciones forzadas sobre decisiones que, según explicó, pasan por otros canales y contextos.

“Fue chisme”: James y su lectura sobre los rumores del mercado

Uno de los momentos más contundentes de la rueda de prensa llegó cuando James calificó directamente los rumores que circularon en Colombia. Sin eufemismos, utilizó una expresión coloquial para describir lo ocurrido.

“Todo lo que salió, para decirlo coloquialmente, fue chisme”, sentenció. Con esa frase, dejó claro su malestar con versiones que, según él, no tuvieron sustento real y se alejaron de los hechos concretos.

James aprovechó para señalar que no es la primera vez que se enfrenta a este tipo de situaciones y recordó que algo similar ocurrió con versiones que lo vinculaban con Junior FC. En ese caso, como ahora, las informaciones circularon sin que existiera una base sólida desde el lado del jugador o su entorno.

La relación de James con la prensa y los entornos cercanos

Más allá de desmentir rumores específicos, James también reflexionó sobre cómo se construyen muchas informaciones en torno a su nombre. Reconoció que entiende el interés mediático que genera, pero pidió mayor responsabilidad al momento de informar.

“A veces la prensa saca cosas que no son reales”, afirmó, dejando en evidencia una tensión recurrente entre los protagonistas del fútbol y el tratamiento informativo del mercado de fichajes. Para James, el problema no es la especulación en sí, sino cuando esta se presenta como una realidad sin confirmación.

En ese sentido, fue claro al destacar la importancia de su círculo cercano: “La gente que está al lado mío sabe cómo fue todo”. Con esa frase, subrayó que las decisiones se toman con base en procesos internos, asesorías claras y conversaciones reales, no en lo que se publica externamente.

El FPC, una posibilidad que no estuvo sobre la mesa

Las declaraciones de James también sirvieron para poner en contexto su relación actual con el fútbol colombiano. Aunque nunca cerró la puerta de manera definitiva a un regreso futuro, dejó claro que, en este mercado, el FPC no fue una opción real.

No hubo contactos formales, no hubo negociaciones avanzadas ni proyectos presentados. En cambio, sí existió un proceso estructurado que lo llevó a concretar su llegada a Minnesota United, donde encontró claridad deportiva, estabilidad contractual y un rol protagónico dentro del equipo.

Ese contraste explica por qué James decidió seguir su carrera fuera del país, apostando por un escenario en el que pudiera enfocarse plenamente en lo futbolístico, sin el ruido externo que suele acompañar cada uno de sus movimientos.

Minnesota United y un nuevo capítulo en la carrera de James

La rueda de prensa cerró con James enfocado en el presente y el futuro inmediato. Su llegada a Minnesota United marca un nuevo capítulo en su carrera, en una liga que le ofrece continuidad, visibilidad y un proyecto que confía en su liderazgo.

Al aclarar los rumores sobre Millonarios, Falcao y el FPC, James dejó un mensaje claro: las decisiones se toman desde la realidad, no desde la especulación. Con su palabra, puso punto final a semanas de versiones cruzadas y abrió paso a una etapa en la que el protagonismo volverá a estar dentro de la cancha, lejos del ruido del mercado colombiano.