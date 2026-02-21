Linda, linda y coqueta noche tendremos este sábado al sur de la capital colombiana, cuando Inter de Bogotá reciba al encopetado Millonarios FC. El cuadro local cuenta con un gran arranque de torneo y ha hecho del estadio Metropolitano, en la localidad de Kennedy, un reducto complicado para cualquier visitante.

Millos, entre tanto, llega renovado tras dos triunfos consecutivos y con la certeza de que, aunque en el papel es visitante, en la tribuna habrá mayoría azul gracias a su aplastante popularidad en la capital del país.

Internacional de Bogotá vs Millonarios: Dónde Ver HOY EN VIVO por TV y Online

Partido: Internacional vs Millonarios

Internacional vs Millonarios Fecha: Sábado 21 de febrero de 2026

Sábado 21 de febrero de 2026 Hora: 8:30 p.m.

8:30 p.m. Estadio: Metropolitano de Techo (Sur de Bogotá)

Metropolitano de Techo (Sur de Bogotá) Evento: Liga BetPlay Dimayor I 2026 – Jornada 8

Liga BetPlay Dimayor I 2026 – Jornada 8 Árbitro: Carlos Ortega

Carlos Ortega Televisión: Win + Fútbol

Win + Fútbol Streaming: Win Play

Inter, líder sólido y con poder ofensivo

El conjunto dirigido por Ricardo Valiño afronta la fecha 8 de la Liga BetPlay 2026-I como líder del campeonato con 14 puntos, tras igualar 1-1 en su visita a Deportivo Pasto. La regularidad y el orden táctico han sido claves en este prometedor inicio.

Uno de los nombres propios es Dereck Moncada, atacante hondureño que suma cuatro goles en seis partidos. Su capacidad para desequilibrar, atacar los espacios y definir con contundencia lo convierten en la principal carta ofensiva del equipo. En casa, Inter intentará imponer ritmo y sostener su buen momento frente a un rival de peso.

Millonarios necesita escalar posiciones

Por el lado azul, la victoria 2-1 ante Llaneros en El Campín dio oxígeno, pero el equipo aún aparece en la casilla 14 con ocho puntos. La obligación de sumar es clara, especialmente con el compromiso ante Nacional por la Copa Sudamericana en el horizonte.

El técnico Fabián Bustos ha sido autocrítico: el equipo debe mejorar en fase defensiva y definición, aspectos que han condicionado su rendimiento en varias jornadas. A pesar de generar opciones, la efectividad ha sido irregular.

En ataque, Leonardo Castro asume el protagonismo ante las ausencias por lesión de Radamel Falcao García y Rodrigo Contreras. Castro volvió al gol en la fecha anterior y será la referencia principal en Techo.

Inter vs Millonarios: alineaciones probables

Internacional de Bogotá:

Wuílker Faríñez; Joan Castro, Carlos Vivas, Miguel Ángel Amaya, Yulián Gómez; Larry Vásquez, Dannovi Quiñones; Facundo Boné, Dereck Moncada, Kevin Parra y Fabricio Sanguinetti.

Entrenador: Ricardo Valiño.

Millonarios:

Diego Novoa; Andrés Llinás, Sergio Mosquera, Jorge Arias; Carlos Sarabia, Mateo García, Mackalister Silva, Rodrigo Ureña, Sebastián Valencia; Leonardo Castro y Jorge Cabezas Hurtado.

Entrenador: Fabián Bustos.

Parte médico: alcance de la lesión de Falcao

El club confirmó oficialmente una lesión leve en los isquiotibiales de Falcao, sufrida durante el partido frente a Llaneros. El delantero sintió una molestia en la parte posterior de la pierna derecha y fue sustituido en el entretiempo de manera preventiva.

Tras los exámenes médicos, se inició de inmediato el proceso de rehabilitación, que incluye reposo, fisioterapia, fortalecimiento muscular y trabajo progresivo en campo. El cuerpo médico evaluará su evolución día a día para evitar recaídas, especialmente en una zona muscular que exige máximo cuidado en futbolistas de alta intensidad.

Su ausencia representa un reto deportivo y anímico para el plantel, considerando el peso específico que tiene el “Tigre” en el frente de ataque.