Independiente Santa Fe continúa moviéndose con determinación en el mercado de fichajes de cara al primer semestre de 2026. Aunque el club ya oficializó varias incorporaciones para reforzar su nómina, en la interna del cuerpo técnico y la dirigencia consideran que aún hay posiciones por fortalecer, especialmente en una zona sensible: la zaga central.

En ese contexto, en las últimas horas surgió un nombre que empieza a tomar fuerza en el radar del cuadro Cardenal, un defensor de recorrido internacional y con características que encajan en lo que busca el León para potenciar su estructura defensiva.

El nombre que aparece en el radar cardenal

Se trata de Emiliano ‘Indio’ Velázquez, defensor central uruguayo de 31 años, quien podría vivir su primera experiencia en el fútbol colombiano si se concreta la operación. La información fue revelada inicialmente por medios uruguayos, que aseguraron que el zaguero está siendo seguido tanto por Independiente Santa Fe como por Peñarol de Montevideo, lo que anticipa una posible puja por sus servicios.

Actualmente, Velázquez pertenece a Danubio FC, club en el que tuvo continuidad durante toda la temporada 2025, siendo uno de los referentes defensivos del equipo. Su perfil zurdo, su fortaleza física y su capacidad para jugar tanto por derecha como por izquierda en la zaga lo convierten en una alternativa atractiva para el cuerpo técnico cardenal.

Una negociación que no será sencilla

La intención inicial de Santa Fe sería gestionar la llegada del ‘Indio’ a través de un préstamo por una temporada, con opción de compra al finalizar el vínculo, una fórmula que la dirigencia ha utilizado con frecuencia en los últimos mercados. Sin embargo, el interés concreto de Peñarol podría elevar la complejidad de la negociación y obligar al club bogotano a acelerar gestiones si desea quedarse con el defensor.

Desde Uruguay se indica que Danubio no vería con malos ojos una cesión, siempre y cuando se garanticen condiciones económicas claras y un porcentaje de una futura venta.

Un central con pasado europeo y selección

La carrera de Emiliano Velázquez respalda el interés que despierta. Formado en las divisiones inferiores de Danubio, dio el salto al fútbol europeo en 2014 tras ser adquirido por el Atlético de Madrid. Aunque no llegó a debutar oficialmente con el conjunto colchonero, fue cedido a clubes como Getafe, SC Braga y Rayo Vallecano, acumulando experiencia en ligas de alto nivel.

Posteriormente, el zaguero también militó en Santos FC de Brasil, FC Juárez de México y Nacional de Montevideo, antes de regresar a Danubio. Además, entre 2014 y 2018 fue convocado en varias ocasiones a la Selección de Uruguay, un respaldo importante a su trayectoria.

El balance del ‘Indio’ en la temporada 2025

Durante el año 2025, Velázquez disputó 30 partidos oficiales con Danubio, acumulando 2.523 minutos en cancha. En ese periodo anotó un gol, recibió ocho tarjetas amarillas y fue expulsado en dos ocasiones, números que reflejan su intensidad y carácter en la marca.

A lo largo de su carrera profesional, el defensor suma 275 partidos, 12 goles, 7 asistencias y más de 21.000 minutos jugados, estadísticas que hablan de un futbolista con recorrido, experiencia y liderazgo defensivo.

El panorama de extranjeros en Santa Fe

En la actualidad, Independiente Santa Fe tiene ocupadas tres de las cuatro plazas de jugadores extranjeros permitidas, con Emanuel ‘Turro’ Olivera, Franco Fagúndez y Nahuel Bustos, por lo que la eventual llegada de Velázquez no representaría un inconveniente reglamentario para el club.

El León ya anunció en este mercado las incorporaciones de Nahuel Bustos, Helibelton Palacios, Luis Palacios, Kilian Toscano, Franco Fagúndez y Yerson Candelo, conformando una base competitiva para afrontar un semestre exigente.

Mientras el equipo se prepara para disputar la ida de la Superliga BetPlay el próximo jueves 15 de enero frente a Junior en el estadio Metropolitano de Barranquilla, en Santa Fe no descartan cerrar uno o dos refuerzos más en los próximos días. La apuesta por un central de jerarquía sigue firme y el nombre de Emiliano Velázquez ya está sobre la mesa.