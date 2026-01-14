Independiente Santa Fe empieza a mover con decisión sus fichas de cara a una temporada 2026 que será exigente y cargada de retos. Con la Copa Libertadores como gran objetivo en el horizonte, el club cardenal avanza en la búsqueda de refuerzos puntuales y uno de los nombres que más fuerza ha tomado en las últimas horas es el del defensor central Brayan Ceballos, zaguero colombiano que actualmente milita en la MLS y que ya manifestó su deseo de regresar al FPC.

El interés no es menor ni improvisado. Desde Bogotá ya se realizó un movimiento formal y, aunque la negociación presenta obstáculos importantes, en Santa Fe hay optimismo por una razón clave: la voluntad del jugador.

La postura de Brayan Ceballos frente al interés de Santa Fe

El defensor caleño Brayan Andrés Ceballos Jiménez, de 24 años, atraviesa un momento determinante en su carrera. Actualmente pertenece al New England Revolution de la MLS, club al que llegó hace un año y en el que ha logrado una evolución futbolística valorada positivamente por el propio jugador.

Sin embargo, la propuesta de Independiente Santa Fe apareció en un momento clave. Desde que el club cardenal le presentó la opción de llegar a Bogotá para disputar la temporada 2026 en condición de préstamo con opción de compra, Ceballos quedó seducido por el proyecto deportivo, especialmente por la posibilidad de competir nuevamente en torneos internacionales y tener mayor protagonismo en el fútbol colombiano.

De hecho, el zaguero ya le solicitó a su club en Estados Unidos que evalúe con seriedad la oferta enviada desde Colombia hace aproximadamente una semana, dejando clara su intención de vestir la camiseta cardenal.

Un obstáculo llamado New England Revolution

El principal escollo de la operación está en la postura del New England Revolution. La institución estadounidense adquirió a Ceballos desde Fortaleza de Brasil por una cifra cercana a los 2 millones de dólares, además de firmarle un contrato vigente hasta el 31 de diciembre de 2027.

Este contexto complica una salida a préstamo, ya que el club de la MLS no tiene urgencia deportiva ni contractual para liberar al jugador. Incluso, internamente lo tienen tasado en un valor cercano a los 2.8 millones de dólares, cifra que solo permitiría su salida definitiva mediante una compra que interrumpa el vínculo actual.

Por ahora, esa opción no está sobre la mesa, razón por la cual Santa Fe apuesta a la insistencia del futbolista y a una negociación que logre destrabarse en los próximos días.

El acuerdo con Santa Fe y el factor Libertadores

En Bogotá, mientras tanto, los avances con el jugador son reales. Brayan Ceballos ya sostuvo conversaciones directas con el presidente Eduardo Méndez, a quien le expresó sin rodeos su deseo de jugar en Independiente Santa Fe durante 2026.

El acuerdo económico entre el club y el defensor no fue un problema. Aunque los números ofrecidos están ligeramente por debajo de lo que actualmente percibe en la MLS, el jugador entiende las realidades del mercado colombiano y prioriza el proyecto deportivo, con la Copa Libertadores como eje central de la planificación cardenal.

Ese factor ha sido determinante para que Santa Fe tome ventaja frente a otros interesados en el FPC, entre ellos, Atlético Nacional, y se posicione como el club que hoy lidera la carrera por su fichaje.

Un regreso al FPC con recorrido previo

De concretarse la operación, Brayan Ceballos regresaría al fútbol colombiano para defender su tercera camiseta en el país. Anteriormente, el zaguero actuó en Deportes Quindío y Junior de Barranquilla, experiencias que le permitieron consolidarse antes de dar el salto al exterior.

En Santa Fe consideran que su perfil encaja perfectamente en la necesidad del plantel: un defensor central con experiencia, edad ideal y recorrido internacional, justo en la última vacante que el club planea ocupar para completar su nómina de 25 profesionales de cara a una temporada exigente.

La disputa interna por el último cupo en defensa

Aunque el nombre de Emiliano ‘Indio’ Velázquez también aparece en el radar cardenal, en este momento Brayan Ceballos es quien más fuerza ha tomado dentro de la dirigencia y el cuerpo técnico. La prioridad es cerrar esta semana el mercado de fichajes de enero de 2026 con un zaguero central que eleve el nivel competitivo del equipo.

Todo queda ahora en manos del club estadounidense. Si el New England Revolution acepta la propuesta de préstamo, el defensor viajará de inmediato a la capital colombiana para asumir un nuevo reto profesional. En Santa Fe esperan una respuesta clave en los próximos días, conscientes de que el tiempo corre, pero también de que hoy tienen un aliado fundamental: la decisión firme del jugador de volver al FPC y vestirse de rojo.