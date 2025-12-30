Tras seis meses de espera, idas y vueltas en la negociación y ajustes finales clave, el objetivo se cumplió. Independiente Santa Fe y Nahuel Bustos cerraron el acuerdo que en julio estuvo muy cerca de concretarse y que ahora, a finales de diciembre de 2025, se convirtió en realidad. El delantero argentino de 27 años será nuevo jugador del conjunto cardenal y es esperado la próxima semana en Bogotá para iniciar trabajos de pretemporada con el equipo rojo de la capital.

El arribo de Bustos responde a una planificación que Santa Fe venía madurando desde hace varios meses y que finalmente encontró el punto de equilibrio entre las partes involucradas, tanto en lo contractual como en lo deportivo.

Los términos del acuerdo entre Santa Fe y Talleres

El negocio se cerró mediante un préstamo por un año, con opción de compra para Independiente Santa Fe, condicionada al cumplimiento de objetivos deportivos durante la temporada. Uno de los puntos determinantes para destrabar la operación fue el aspecto económico.

En esta ocasión, el club bogotano asumirá el 100% del salario del futbolista, situación que no había sido posible seis meses atrás. En julio de 2025, Santa Fe pretendía cubrir el 80% del sueldo, dejando el 20% restante a cargo de Talleres de Córdoba, condición que terminó por enfriar el acuerdo. Ahora, tras un ajuste final en las pretensiones del jugador, el escenario cambió y permitió llevar la operación a buen puerto.

La postura del jugador y la charla con Carlos Tévez

Más allá de lo contractual, la voluntad de Nahuel Bustos fue clave. Aunque no era titular habitual, el atacante seguía siendo considerado por el DT de Talleres, Carlos Tévez, quien veía en él una alternativa importante para el recambio ofensivo y le manifestó su intención de contar con él para la temporada 2026.

Sin embargo, tras una conversación franca entre técnico y jugador, Bustos fue claro al expresar su deseo de cambiar de aire y asumir un nuevo desafío. El delantero entendió que el momento era propicio para buscar continuidad y protagonismo, y consideró que Santa Fe representaba una oportunidad ideal en su carrera.

El diálogo decisivo con Pablo Repetto

Antes de dar el sí definitivo, Bustos pidió hablar directamente con el entrenador de Santa Fe, Pablo Repetto. El atacante quería claridad total sobre el rol que tendría en el equipo, teniendo en cuenta que en su posición el club cuenta con un referente absoluto como Hugo Rodallega, capitán y líder ofensivo del plantel.

En esa conversación, Repetto fue directo y transparente. Le explicó que en su equipo nadie tiene la titularidad asegurada, aunque reconoció el peso específico de Rodallega. También le detalló que el 2026 será un año de alta exigencia, con varias competiciones en simultáneo, lo que hará inevitable la rotación y el uso constante de alternativas.

Además, el técnico uruguayo no descartó en ningún momento la posibilidad de jugar con dos centrodelanteros, esquema en el que Bustos podría compartir ataque o alternar con otras piezas ofensivas, incluyendo al recién llegado Franco Fagúndez, dentro de la idea de competencia interna que planea el cuerpo técnico.

Un refuerzo que llega convencido y motivado

La sinceridad y claridad de Repetto terminaron de convencer al atacante argentino. Bustos valoró especialmente el mensaje final del entrenador, quien le dejó en claro que, si logra una buena preparación física y se entrena al máximo nivel, tendrá muchos más minutos de los que imagina, respaldado por sus condiciones técnicas.

Así, Independiente Santa Fe suma una pieza ofensiva que no solo estaba en carpeta desde hace tiempo, sino que llega convencida del proyecto, con ganas de revancha y con la expectativa de convertirse en una alternativa real y competitiva en el frente de ataque cardenal para la exigente temporada que se avecina.