El DIM atraviesa un inicio de 2026 que no da respiro. A los resultados adversos se suman noticias que profundizan la sensación de dificultad permanente. El equipo todavía no logra ganar en 4 partidos oficiales del año y, cuando buscaba estabilidad, apareció un nuevo contratiempo que afecta directamente la planificación deportiva.

En medio de ese contexto, el DIM tiene una baja que altera sus planes. Un jugador habitual en las convocatorias y considerado dentro de la rotación sufrió una lesión que lo dejará fuera de competencia durante un largo periodo. Es otra mala noticia para un equipo que aún no encuentra el rumbo y que ahora deberá afrontar varios meses con una ausencia sensible.

Un inicio de 2026 sin triunfos y con preocupaciones acumuladas para el DIM

Independiente Medellín no ha podido celebrar en lo que va del año. En cuatro partidos oficiales disputados, el equipo no conoce la victoria, una racha que empieza a pesar en la tabla, en el ánimo del grupo y en el entorno.

Las derrotas y empates se han combinado con lesiones y ajustes obligados, haciendo que cada jornada se convierta en un nuevo desafío. En ese escenario aparece una baja que profundiza el panorama complejo.

La lesión de Daniel Londoño que se produjo en la derrota ante Deportivo Cali

El episodio se dio en la Fecha 2 de la Liga BetPlay, cuando el DIM visitó al Deportivo Cali. En ese compromiso fue titular Daniel Londoño, pero su participación duró apenas 36 minutos.

Durante el primer tiempo, el jugador empezó a mostrar evidentes molestias físicas. Tras intentar continuar, finalmente tuvo que abandonar el campo, generando preocupación inmediata en el cuerpo técnico y el departamento médico.

El parte médico oficial que encendió las alarmas del DIM con Daniel Londoño:

Luego del partido, el DIM emitió un comunicado médico explicando la situación del futbolista. El reporte fue claro, aunque prudente: “Presentó lesión músculo tendinosa del aductor, pendiente de ayudas diagnósticas de imagen para definir manejo y tiempo de incapacidad”.

En ese momento no se habló de plazos concretos, pero el tipo de lesión ya anticipaba que no se trataría de una ausencia corta. Eso sí, las lesiones en la zona del aductor suelen ser complejas en futbolistas profesionales. Este grupo muscular es clave para los cambios de dirección, la aceleración y la estabilidad corporal. Cuando el compromiso es músculo-tendinoso, los procesos de recuperación suelen ser más largos y requieren especial cuidado.

Por eso, en este tipo de casos, los cuerpos médicos priorizan la rehabilitación completa antes del regreso a la competencia, para evitar recaídas que puedan extender aún más la incapacidad.

El plazo que trascendió: tres meses de baja para Daniel Londoño

Una semana después del parte médico inicial, comenzaron a conocerse detalles más precisos sobre el tiempo de recuperación. Según informó el periodista Óscar Tobón, Daniel Londoño estaría fuera de competencia alrededor de tres meses.

De cumplirse ese plazo, el DIM podría volver a contar con él a finales de abril o principios de mayo, siempre y cuando el proceso de rehabilitación avance sin contratiempos.

Una baja que golpea la planificación del DIM

La lesión de Londoño llega en el peor momento posible. Con un equipo que aún no logra ganar y que sigue buscando funcionamiento, perder a un jugador durante tres meses obliga a replantear decisiones dentro del plantel.

El cuerpo técnico tendrá que redistribuir cargas, acelerar alternativas y ajustar esquemas, en un torneo corto que no da margen para demasiados errores. Cada ausencia prolongada reduce las opciones y aumenta la presión.

Otra señal de un arranque cuesta arriba para Independiente Medellín

La baja por lesión se suma a una serie de dificultades que han marcado el comienzo del DIM en 2026: falta de triunfos, rendimiento irregular y contratiempos físicos. Todo esto construye un escenario de exigencia máxima desde muy temprano en la temporada.

Para el Medellín, el desafío será atravesar este tramo sin uno de sus jugadores y encontrar respuestas colectivas mientras espera su recuperación. En un año que empezó torcido, cada noticia pesa, y esta se suma a la lista de obstáculos que el equipo deberá superar para cambiar su historia en el corto plazo.