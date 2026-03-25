A los 40 años, muchos futbolistas ya están retirados o dando sus últimos pasos en el profesionalismo. Pero Teófilo Gutiérrez juega con otras reglas. El capitán de Junior de Barranquilla no solo sigue vigente, sino que continúa marcando diferencias en momentos clave, sosteniendo con su liderazgo a un equipo que necesitaba respuestas urgentes.

En el más reciente compromiso del conjunto rojiblanco, Teo volvió a demostrar que su impacto va mucho más allá de la edad.

Una actuación que explica su vigencia

Ante Atlético Bucaramanga, Teófilo Gutiérrez fue la gran figura del partido. No se limitó a anotar un gol decisivo; además asumió el rol de líder absoluto dentro del campo.

Su partido fue completo:

Marcó el gol que sentenció el 2-0

Participó activamente en la construcción del juego

Presionó alto y recuperó balones

Ordenó y motivó al equipo en momentos clave

La jugada de su gol reflejó toda su jerarquía. Tras un error en salida del rival, Jesús Rivas lo asistió y Teo, con frialdad y potencia, definió para asegurar la victoria.

Números que respaldan su impacto

Más allá de las sensaciones, los datos confirman el enorme rendimiento del delantero:

65 minutos disputados

1 gol

2 remates

34 de 36 pases acertados

4 pases clave

100 % de efectividad en centros

1 recuperación

Cifras que no solo lo consolidaron como la figura del partido, sino que evidencian su influencia total en el juego de Junior.

Mucho más que estadísticas: el valor del liderazgo

Hablar de Teófilo Gutiérrez es hablar de carácter, experiencia y lectura del juego. Su aporte no se limita al terreno de juego:

Es voz de mando dentro del vestuario

Transmite confianza en momentos de presión

Maneja los tiempos del partido con inteligencia

Desestabiliza rivales con su viveza competitiva

Para el equipo dirigido por Alfredo Arias, Teo se ha convertido en un recurso estratégico, capaz de cambiar dinámicas tanto dentro como fuera del campo.

¡APARECIÓ EL ‘PERFUME’, GOLAZO DE TEÓFILO GUTIÉRREZ! @JuniorClubSA anota el 2-0 ante Bucaramanga. 🤩🦈🔴⚪ 📺Vive con todo #LALIGAxWIN en nuestra señal de Win+Fútbol. Win y https://t.co/6nfnxYMCj6. pic.twitter.com/kJ9YTX7z3b — Win Sports (@WinSportsTV) March 25, 2026

Una temporada que desafía el paso del tiempo

En lo que va del semestre, los números de Teófilo Gutiérrez siguen sorprendiendo:

Presente en 12 de 13 partidos

5 goles en Liga

en Liga 1 asistencia

1 gol adicional en Superliga

Además, su legado con la camiseta rojiblanca continúa creciendo:

102 goles en 328 partidos con Junior

6 títulos con Junior

Registros que confirman que su historia en el club no solo está vigente, sino que sigue escribiéndose con protagonismo.

Un triunfo que puede marcar un antes y un después

La victoria ante Atlético Bucaramanga no fue un resultado más. Para Junior de Barranquilla, significó un respiro en medio de la presión y una señal de reacción en la temporada.

El equipo necesitaba:

Recuperar confianza

Mostrar solidez colectiva

Responder a la exigencia del entorno

Y lo logró, con Teófilo Gutiérrez como bandera.

Teo, el factor que no se negocia

En un fútbol donde la juventud suele marcar tendencia, Teo rompe el molde. Su rendimiento, liderazgo y vigencia lo mantienen como pieza fundamental en Junior.

Porque mientras el tiempo avanza, hay jugadores que simplemente se niegan a ceder protagonismo.

Y en Barranquilla, hay uno que lo sigue demostrando partido a partido.