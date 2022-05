Fernando Jaramillo: “Estoy en aprendizaje, hago autocrítica”

El presidente de la DIMAYOR, Fernando Jaramillo, habló sobre el lío entre DIM y Jaguares y explicó por qué ha sido tan complejo resolver el tema.

La novela entre dirigentes continúa. A la espera de una resolución oficial sobre lo que sucederá con el partido que no se jugó entre Jaguares e Independiente Medellín en Montería, Fernando Jaramillo analizó lo que ha ocurrido en los últimos días. Dijo que es difícil ser presidente de la División Mayor del Fútbol Colombiano.

“Lo que nos ha pasado en estos dos años es que no es fácil complacer a todos, no se puede complacer a 36 clubes. El ‘no’ sin sustentar también es una respuesta. La autocrítica es que muchas veces al tratar de que exista una excesiva democracia, hay intereses personales que priman por sobre el gremio”, expresó el presidente.

#ESPNEquipoFColombia | #LigaColombiana “Estoy en una curva de aprendizaje que ha sido larga” Fernando Jaramillo habla sobre los puntos críticos que ha tenido Dimayor en los últimos meses.#ESPNenStarPlus -> https://t.co/aSATCYmenM pic.twitter.com/ZqAn68Bbsi — ESPN Fútbol Colombia (@ESPNFutbolCol) May 10, 2022



Jaramillo, en pocas palabras dio a entender que él no puede mandar en las decisiones individuales del DIM, de Jaguares o cualquier club. El fútbol colombiano, para él, es un gremio donde hay cierto egoísmo.

“La autocrítica es que estoy en una curva de aprendizaje que ha sido larga. Ya llevo dos años, no puedo argumentar que estoy aprendiendo de este tema. Pero ha sucedido de todo y he tratado de tomar las decisiones equitativas, seguramente me he equivocado”, finalizó.