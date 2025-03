Millonarios quedó eliminado en la primera fase de la Conmebol Sudamericana 2025 tras caer ante Once Caldas, un resultado que genera una situación incómoda en el equipo y deja muchas preguntas sobre lo que viene. Sin embargo, más allá del fracaso deportivo, la gran incógnita se centra en Radamel Falcao García, quien habló después del partido y con tres palabras dejó abierta la duda sobre su futuro en el club.

El histórico goleador comenzó el partido siendo suplente y apenas jugó unos minutos en la recta final. Fue el último cambio del DT David González. Y en la salida del estadio, fue consultado por el periodista Theo González (ESPN), quien le consultó si habrá Falcao para rato en Millonarios. Su respuesta fue breve, pero suficiente para encender la incertidumbre: “Vamos a ver”.

Falcao y la frustración tras la eliminación de Millonarios

Falcao no fue titular en el partido ante Once Caldas, una decisión que generó cuestionamientos en hincha y prensa especializada. El técnico David González lo mantuvo en el banco hasta los últimos minutos del encuentro, cuando el equipo ya estaba en desventaja. Ingresó como último cambio, con menos de 10 minutos por jugar, sin margen para marcar la diferencia en un partido que se escapaba.

Tras la derrota, el delantero no ocultó su decepción y fue claro en su análisis: “Decepcionados por no clasificar. Era el primer objetivo, no hay justificación para eso, sin ninguna copa internacional y queda pensar en el campeonato”. Sus palabras reflejaron la frustración de un equipo que no cumplió con sus aspiraciones y que ahora deberá centrarse únicamente en la competencia local. Le queda la Liga BetPlay durante el semestre en que dura el vínculo que firmó Radamel para mantenerse en sus filas.

La incertidumbre sobre el futuro de Falcao en Millonarios

La eliminación de Millonarios vuelve a poner en debate su falta de protagonismo en torneos internacionales, pero también deja abierta la incógnita sobre lo que viene para Falcao. Su papel en el equipo durante el 2025-1 ha sido secundario y, aunque ha dejado destellos de su calidad, su participación ha sido más limitada de lo esperado.

Luego de tener una despedida al no llegar a un acuerdo para su continuidad en los primeros días de 2025, la situación cambió. Se quedó. Pasó a ser nuevamente el gran referente, pero está teniendo escasa participación. Jugó en 5 partidos de los 8 que lleva el equipo en el año. Fue titular en 3 ocasiones, en un par de partidos se quedó en la suplencia y marcó un gol de penalti

Además de mostrar su frustración por la eliminación, el delantero dejó en el aire su futuro con la frase: «Vamos a ver». Estas tres palabras fueron suficientes para generar dudas entre los hinchas, que ahora se preguntan si Radamel Falcao García seguirá vistiendo la camiseta de Millonarios después de este nuevo golpe en el plano internacional.