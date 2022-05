“Esclavo con remuneraciones”: Carlos Antonio Vélez le respondió a Fernando Uribe

Carlos Antonio Vélez le respondió a Fernando Uribe después de que el futbolista comentará como son tratados en el fútbol.

El tema sobre la decisión del Independiente Medellín de no presentarse a jugar frente a Jaguares por los hechos de violencia registrados en esta ciudad a causa del Paro Armado, dio mucho de qué hablar el fin de semana en Colombia. Unos a favor, otros en contra y varios pensamientos que salieron a relucir por parte de los implicados, fueron expresados por redes sociales.

Uno de los jugadores que se pronunció respecto al tema fue el delantero, Fernando Uribe, que compartió la imagen de los jugadores de Jaguares en la cancha con el siguiente mensaje: “Eso somos, así nos tratan, como esclavos. Impresentable. Por eso jóvenes, no teman tomar decisiones económicas, porque el juego va a querer manipularnos, mientras otros ganan dinero a costas de lo que nosotros generamos, haciéndonos creer que debemos hacerlo ‘por amor al arte'”, afirmó el delantero.

Pero este mensaje salió a responderlo el comentarista deportivo, Carlos Antonio Vélez, con una fuerte crítica, “esclavo con remuneraciones superiores a los 200 millones mensuales y jugando poco… ¿Cuantos harían más por menos… o no ?

El tema seguirá estando en el ambiente y además aún no se conoce el desenlace de esta situación, pues los puntos no han sido otorgados oficialmente a Jaguares y por su parte, el DIM no ha sido notificado de la perdida o alguna sanción por no presentarse.