El mercado de fichajes en la Liga BetPlay entra en días decisivos y uno de los nombres que concentra la atención es el del extremo ecuatoriano Billy Arce, quien deberá definir en las próximas horas su futuro. Dos equipos lo esperan, ambos con propuestas formales sobre la mesa, y la decisión final se conocería esta misma semana. El atacante de 27 años, que ya conoce bien el fútbol colombiano, analiza variables deportivas, contractuales y personales antes de tomar un rumbo definitivo en una negociación que ha tenido giros inesperados en los últimos días.

Billy Arce, agente libre y con ofertas en firme

El atacante de 27 años quedó como agente libre el pasado 31 de diciembre de 2025, tras finalizar su vínculo con Atlético Nacional. Desde entonces, ha sostenido múltiples conversaciones con clubes del Fútbol Profesional Colombiano, siempre con la intención clara de mantenerse en el país.

Sin embargo, pese a los diálogos adelantados durante más de un mes, ninguna negociación había llegado a feliz término. Ahora el panorama cambió: hay dos propuestas sólidas, acuerdos verbales avanzados y solo falta la decisión final del futbolista para tomar un vuelo, presentar exámenes médicos y firmar contrato.

En este momento, lo esperan en Cúcuta e Ibagué.

Tolima vs. Cúcuta: una decisión con matices deportivos y económicos

Aunque el jugador no ha hecho pública su elección, fuentes cercanas indican que Deportes Tolima habría tomado ventaja en las últimas horas. Entre el club pijao y el futbolista existiría un acuerdo de palabra desde hace varios días, impulsado principalmente por el entrenador Lucas González Vélez, quien pidió expresamente su fichaje.

La operación, sin embargo, no estuvo exenta de tensiones internas. Inicialmente, el presidente César Camargo se inclinaba por otra alternativa ofensiva (Jáder Valencia), lo que llevó al club a frenar momentáneamente lo de Arce. Esa situación generó molestia en el entorno del ecuatoriano, que comenzó a negociar paralelamente con Cúcuta Deportivo.

Tras varios debates internos, todo apunta a que en Ibagué se impuso la postura del cuerpo técnico y Tolima volvió a acelerar por Arce.

Por su parte, Cúcuta Deportivo realizó un esfuerzo económico considerable para presentar una oferta competitiva. Desde la frontera le ofrecen un contrato atractivo y la posibilidad de asumir un rol protagónico inmediato dentro del equipo.

Competencia internacional o protagonismo absoluto

En lo deportivo, las diferencias son evidentes. Con Tolima, Billy Arce tendría la oportunidad de disputar Copa Libertadores, en un plantel con aspiraciones altas y mucha competencia interna. No obstante, eso implicaría pelear por un lugar en una nómina con sobrepoblación de talento ofensivo.

En contraste, en Cúcuta tendría mayores probabilidades de ser titular indiscutido y convertirse en referente del proyecto, aunque el equipo afronta una temporada exigente en la que su prioridad será evitar el descenso.

Desde lo económico, las propuestas serían similares, por lo que la decisión pasa por variables deportivas, estabilidad, minutos en cancha y proyección personal.

Un mercado con varios intentos fallidos

Cúcuta o Tolima serían el cuarto equipo en Colombia en la carrera de Billy Arce, tras su paso por Deportivo Pasto, Once Caldas y Atlético Nacional. Durante este mismo mercado también sostuvo conversaciones avanzadas con Deportivo Cali e Independiente Santa Fe, pero en ambos casos los respectivos cuerpos técnicos (Gamero y Repetto) decidieron no avanzar al considerar que el perfil del jugador no se ajustaba plenamente a sus necesidades.

Ahora, con dos ofertas concretas y acuerdos verbales listos, el extremo ecuatoriano se encuentra ante una decisión clave para su futuro inmediato.

La respuesta definitiva se conocería en cuestión de días. El destino está entre Ibagué y la frontera.