El futuro de Guillermo Paiva Ayala comienza a entrar en su fase decisiva. El atacante paraguayo de 28 años está a solo 12 días de finalizar su contrato con Junior de Barranquilla, club en el que firmó una de las mejores temporadas de su carrera y donde logró reposicionarse con fuerza en el mercado del Fútbol Profesional Colombiano (FPC) y del continente.

Paiva fue una de las grandes figuras del Junior campeón de la Liga BetPlay 2025 – II, no solo por sus números —12 goles y 7 asistencias en 52 partidos oficiales— sino por su peso específico en momentos clave del torneo. Su aporte fue determinante para la obtención de la estrella 11 del conjunto rojiblanco, un título que terminó de disparar el interés de varios clubes por su ficha.

Con el vínculo contractual a punto de expirar, el delantero ya analiza escenarios concretos para la temporada 2026. Hoy, tres clubes aparecen en el horizonte: dos del FPC y uno del exterior. Sin embargo, la decisión final no dependerá únicamente del jugador, sino del Olimpia de Paraguay, dueño de sus derechos federativos y que tendrá la última palabra en esta novela de mercado.

América de Cali busca un ‘9’ de área y Paiva encaja perfecto

Uno de los equipos que ha dado pasos firmes es América de Cali. El conjunto escarlata tiene como prioridad absoluta la incorporación de un delantero centro neto, con presencia en el área, buen juego aéreo y capacidad para resolver con pocas opciones. En ese perfil, Guillermo Paiva aparece subrayado en rojo dentro de la carpeta deportiva del club.

América sufrió bajas sensibles en esa posición. El peruano Luis Ramos se marchó a Alianza Lima, mientras que el argentino Rodrigo Holgado enfrenta una suspensión de FIFA por falsificación de documentos, dejando al equipo con una vacante crítica en ataque. Ante ese panorama, el nombre de Paiva surgió con fuerza y ya hubo contactos directos con Asunción para conocer las condiciones reales de la operación.

Desde Paraguay, la respuesta fue clara y contundente: Olimpia no contempla más préstamos. El club pretende una venta definitiva por 1 millón de dólares, cifra que Junior podría ejercer como opción de compra. En caso contrario, el futbolista deberá regresar a la disciplina franjeada o ser transferido a otro club que esté dispuesto a pagar ese monto.

En medio de este escenario, apareció un dato clave. El representante del jugador, Regis Marques, reconoció en una emisora de Asunción que el único club que prepara una oferta formal en este momento es América de Cali, la cual sería enviada en las próximas horas. Esta información encendió la ilusión de la hinchada escarlata, que ve en Paiva al goleador ideal para liderar el proyecto 2026.

Junior de Barranquilla no se rinde y apuesta por la voluntad del jugador

Aunque el contrato está por finalizar, en Junior de Barranquilla no dan el caso por perdido. La dirigencia es consciente de que tiene una carta muy fuerte a su favor: la voluntad del jugador. Tanto Paiva como su esposa han manifestado estar plenamente adaptados y felices en Barranquilla, y su deseo es continuar al menos un año más en la ciudad.

El club tiburón, sin embargo, maneja el tema con cautela. Junior cuenta con alternativas en el puesto de delantero centro: Carlos Bacca ya está totalmente recuperado, mientras que en nómina figuran Teófilo Gutiérrez y Andrés Steven ‘Tití’ Rodríguez. Por eso, no hay desesperación, pero sí interés real en retener al paraguayo.

La propuesta que Junior pondrá sobre la mesa será clara: un nuevo préstamo, con un cargo mayor al anterior y un incremento salarial para el futbolista. La dirigencia confía en que, sumando el deseo del jugador, Olimpia pueda reconsiderar su postura. No obstante, desde Barranquilla también han sido claros: no comprarán a Paiva.

La razón es estratégica. Pese a valorar enormemente su rendimiento y profesionalismo, consideran que invertir un millón de dólares en un futbolista de 28 años no encaja del todo en su política de mercado, más aún cuando existen otras alternativas internas para el ataque.

Olimpia tendrá la última palabra sobre el futuro de Paiva

En Olimpia de Paraguay observan el panorama con calma. El club está dispuesto a escuchar todas las propuestas, pero mantiene una postura firme: o vende al jugador por el monto estipulado, o lo reincorpora al plantel para afrontar un calendario 2026 exigente, con múltiples competencias nacionales e internacionales.

En Asunción consideran que Paiva llega en un momento de madurez futbolística, con confianza alta y respaldo estadístico, por lo que no ven con malos ojos sumarlo nuevamente si no se concreta la venta. La decisión se tomará en los próximos días, una vez estén todas las ofertas sobre la mesa.

Un 2025 que relanzó la carrera de Guillermo Paiva

Lo que es indiscutible es que el 2025 le sonrió a Guillermo Paiva. Su paso por el FPC no solo le permitió ganar un título importante, sino volver a estar en el radar de clubes grandes y populares del continente. Sus números, su impacto en partidos decisivos y su conducta profesional elevaron su valor de mercado de manera significativa.

Hoy, con América de Cali presionando fuerte, Junior intentando retenerlo y Olimpia listo para decidir, el futuro del goleador paraguayo se encamina a definirse en cuestión de días. La carrera está abierta, pero todo indica que el desenlace será uno de los movimientos más comentados de este mercado en Colombia.