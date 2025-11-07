Nos espera una tarde de viernes de buen fútbol en el estadio Polideportivo Sur de Envigado, donde Millonarios FC buscará mantener vivas sus opciones de clasificación a los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay Dimayor 2025-II. Aunque juega como visitante, el conjunto azul contará con una importante presencia de su hinchada en las tribunas, empujando al equipo en su último esfuerzo por seguir en la pelea. En la otra orilla, Envigado FC, ya descendido, jugará sin presiones y con la intención de cerrar su paso por Primera División con un triunfo que alivie su difícil temporada.

Envigado vs Millonarios: Dónde Ver HOY EN VIVO la Liga BetPlay

Partido: Envigado vs Millonarios FC

Envigado vs Millonarios FC Fecha: Viernes 7 de noviembre de 2025

Viernes 7 de noviembre de 2025 Hora: 3:30 p.m.

3:30 p.m. Evento: Liga BetPlay Dimayor – Jornada 19

Liga BetPlay Dimayor – Jornada 19 Estadio: Polideportivo Sur de Envigado

Polideportivo Sur de Envigado Árbitro: Carlos Ortega Jaimes

Carlos Ortega Jaimes Televisión: Win + Fútbol

Win + Fútbol Streaming: Win Play

Millonarios busca un milagro para seguir con vida en la Liga BetPlay

El Millonarios FC afronta este compromiso con la presión de conseguir un triunfo que mantenga, al menos de forma matemática, sus opciones de avanzar a los cuadrangulares. Con una campaña irregular y pocas probabilidades de clasificación, el conjunto dirigido por Hernán Torres espera sumar tres puntos que le permitan soñar con un cierre milagroso del semestre.

Pese a que la situación parece casi irreversible, el técnico embajador viajó con una nómina mixta, combinando jugadores habituales con jóvenes que no habían tenido protagonismo durante el torneo. Una de las principales bajas será la de Leonardo Castro, lesionado, quien será reemplazado por Juan Esteban Carvajal. El encargado del ataque será Santiago Giordana, que apunta a la titularidad en el frente ofensivo.

Envigado quiere despedirse de su hinchada con dignidad

El Envigado FC, ya descendido a la Segunda División del Fútbol Colombiano, afronta este partido con el orgullo como único objetivo. El equipo dirigido por Andrés Orozco buscará regalarle una última alegría a su afición en casa, en lo que será su despedida del Polideportivo Sur en la máxima categoría.

El estratega podría disponer de una nómina alterna, teniendo en cuenta que el próximo lunes su equipo disputará la vuelta de la semifinal de la Copa BetPlay frente a Independiente Medellín en el Atanasio Girardot, una serie que sigue abierta y en la que la Cantera de Héroes aún mantiene esperanzas.

Historial reciente entre Envigado y Millonarios

El último enfrentamiento entre ambos equipos en Liga BetPlay se disputó el 16 de mayo, con victoria 1-0 para Millonarios en el estadio El Campín. Por su parte, en el Polideportivo Sur se vieron las caras el 3 de septiembre, en el partido de ida de los octavos de final de la Copa BetPlay, donde el cuadro naranja se impuso también por la mínima diferencia.

Estos antecedentes recientes anticipan un duelo cerrado, con ambos equipos buscando cerrar el semestre con una victoria que les devuelva confianza y orgullo ante sus aficionados.