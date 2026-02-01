La Liga BetPlay vive uno de sus partidos más atractivos de la Fecha 4, con un clásico del FPC. Millonarios recibe al DIM en un duelo cargado de presión, necesidades y cambios recientes en los dos equipos.

El encuentro se disputará el domingo 1 de febrero de 2026, desde las 8:10 p.m. (hora en Colombia), en el Estadio El Campín. A continuación, todos los detalles sobre dónde ver el partido en TV y online, el equipo arbitral, el momento actual de ambos clubes y las listas de convocados.

Dónde ver Millonarios vs DIM en TV y online

El partido tendrá transmisión exclusiva por las señales oficiales del fútbol profesional colombiano:

TV: Win+ Fútbol

Win+ Fútbol Streaming: Win Play.

Estadio y horario del partido de Millonarios este domingo

El clásico se jugará en el Estadio El Campín, principal escenario del fútbol bogotano. El pitazo inicial está programado para las 8:10 de la noche, en un horario estelar que suele reunir una alta asistencia y un ambiente exigente para ambos equipos.

Árbitro del partido y VAR

La Comisión Arbitral designó a Carlos Márquez (Bolívar) como juez central del compromiso. El equipo arbitral estará conformado por:

Asistente 1: Alexander Guzmán (Norte)

Alexander Guzmán (Norte) Asistente 2: William Crawford (Córdoba)

William Crawford (Córdoba) VAR: Fernando Acuña (Boyacá)

Así llegan Millonarios y el DIM a la Fecha 4 de la Liga BetPlay

Millonarios atraviesa un inicio de año crítico. El equipo azul perdió sus tres primeros partidos del semestre, una racha que derivó en la salida de Hernán Torres como director técnico. Este encuentro marcará el primer partido tras su salida, con Omar Alexander Rodríguez asumiendo la conducción del equipo en medio de un contexto de máxima presión. Sumar en casa se vuelve urgente para frenar la caída temprana en la tabla.

El DIM, por su parte, tampoco ha logrado despegar. En tres jornadas solo sumó un punto, conseguido recientemente al empatar como local ante Deportes Tolima. El equipo busca mayor regularidad y este partido en Bogotá aparece como una oportunidad para cambiar la dinámica y empezar a construir una racha positiva.

Convocados de Millonarios para enfrentar al DIM

Arqueros: Diego Novoa y David Rodríguez.

Defensores: Carlos Sarabia, Samuel Martín, Sergio Mosquera, Jorge Arias, Danovis Banguero, Sebastián Valencia y Andrés Llinás.

Mediocampistas: Carlos Darwin Quintero, Rodrigo Ureña, Dewar Victoria, Stiven Vega, Sebastián Del Castillo y Álex Castro.

Delanteros: Radamel Falcao García, Beckham Castro, Leo Castro, Julián Angulo y Rodrigo Contreras.

DT: Omar Alexander Rodríguez.

Convocados del DIM para la visita a Millonarios

Arqueros: Salvador Ichazo y Éder Chaux

Defensores: Kevin Mantilla, José Ortiz, Leyser Chaverra, Esneyder Mena, Malcom Palacios y Francisco Chaverra

Mediocampistas: Didier Moreno, Diego Moreno, Léider Berrío, Alexis Serna, Halam Loboa, Juan Viveros, Jhon Edwin Montaño y Gerónimo Mancilla

Delanteros: Yony González, Enzo Larrosa, Andrés Dávila y Francisco Fydriszewski.

Ficha del partido: Millonarios vs DIM

Competición: Liga BetPlay 2026-1 – Fecha 4

Liga BetPlay 2026-1 – Fecha 4 Fecha: Domingo 1 de febrero de 2026

Domingo 1 de febrero de 2026 Hora: 8:10 p.m. (Colombia)

8:10 p.m. (Colombia) Estadio: El Campín (Bogotá)

El Campín (Bogotá) TV: Win+ Fútbol

Win+ Fútbol Streaming: Win Play

Win Play Árbitro: Carlos Márquez (Bolívar)

Carlos Márquez (Bolívar) VAR: Fernando Acuña (Boyacá)

Un partido determinante para el rumbo temprano del campeonato, con Millonarios y el DIM obligados a sumar en un clásico que promete intensidad, presión y respuestas urgentes.