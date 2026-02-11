El partido entre Millonarios y Águilas Doradas por la Fecha 6 de la Liga BetPlay se convierte en uno de los compromisos más llamativos de la jornada. El equipo albiazul busca su primera victoria del campeonato, mientras que el conjunto antioqueño quiere consolidarse en la parte alta de la tabla. El encuentro se disputará el miércoles 11 de febrero desde las 18:30 en Colombia.

Con un contexto deportivo que genera expectativa, el duelo en Bogotá tendrá ingredientes especiales: será el primer partido como local de Fabián Bustos al frente de Millonarios y una nueva oportunidad para que Águilas Doradas demuestre su solidez fuera de casa. Acá están todos los detalles sobre dónde ver el partido en TV y online, horarios internacionales, estadio, designación arbitral y cómo llegan ambos equipos.

Dónde ver Millonarios vs Águilas Doradas EN VIVO por TV y online

El partido Millonarios vs Águilas Doradas se podrá ver en Colombia a través de:

TV: WIN+ FÚTBOL

WIN+ FÚTBOL Online: WIN PLAY.

A qué hora es el partido Millonarios vs Águilas Doradas en distintos países

El compromiso está programado para las 18:30 horas en Colombia. Estos son algunos de los horarios internacionales más destacados:

Colombia: 18:30

Perú: 18:30

Ecuador: 18:30

México (CDMX): 17:30

Estados Unidos (Este): 19:30

Estados Unidos (Centro): 18:30

Argentina: 20:30

Chile: 20:30

España: 00:30 del jueves 12 de febrero.

Dónde se juega el partido: Estadio Nemesio Camacho “El Campín”

El escenario del compromiso será el Estadio Nemesio Camacho “El Campín”, en Bogotá. Este recinto es la casa de Millonarios y uno de los estadios más emblemáticos del fútbol colombiano. Con capacidad para más de 36.000 espectadores, suele convertirse en un factor determinante cuando el equipo capitalino juega como local.

Para Fabián Bustos, este será su primer partido en condición de local al frente del equipo, un detalle que añade presión y expectativa al ambiente del encuentro.

Designación arbitral para Millonarios vs Águilas Doradas

La Comisión Arbitral designó el siguiente equipo para el partido de la Fecha 6:

Árbitro central: Luis Matorel (Bolívar)

Asistente 1: Jonathan Ballesteros (Santander)

Asistente 2: Cristian Villamizar (Norte de Santander)

VAR: John Perdomo (Huila).

Así llega Millonarios a la Fecha 6 de la Liga BetPlay

Millonarios afronta la jornada en un momento complejo. El equipo albiazul no ha conseguido victorias en las primeras cinco fechas del campeonato. Apenas suma 2 puntos, ambos obtenidos en los dos partidos más recientes.

El último compromiso marcó el debut de Fabián Bustos como entrenador. Ahora, el técnico argentino tendrá su primera experiencia dirigiendo al equipo en El Campín, buscando que el respaldo de su hinchada impulse el cambio de dinámica.

Convocados de Millonarios para recibir a Águilas Doradas

Arqueros: Guillermo de Amores y Diego Novoa.

Defensores: Carlos Sarabia, Samuel Martín, Édgar Elizalde, Sergio Mosquera, Jorge Arias, Danovis Banguero, Sebastián Valencia y Andrés Llinás.

Mediocampistas: Carlos Darwin Quintero, Dewar Victoria, Rodrigo Ureña, Mateo García, Stiven Vega y Álex Castro.

Delanteros: Radamel Falcao García, Leo Castro, Julián Angulo, Rodrigo Contreras, Sebastián Mosquera y Jorge Hurtado Cabezas.

Entrenador: Fabián Bustos.

Así llega Águilas Doradas al partido

Águilas Doradas arriba a Bogotá con una realidad distinta. Suma 8 puntos en el campeonato y viene de una victoria vibrante por 3-2 sobre Cúcuta Deportivo en la jornada anterior.

Con Juan David Niño como director técnico, el equipo ha mostrado orden y competitividad. En condición de visitante disputó dos partidos y ambos terminaron 1-1: ante Santa Fe y Llaneros. Esa regularidad fuera de casa le permite llegar con confianza al duelo en El Campín.

El contraste entre la urgencia de Millonarios y la estabilidad de Águilas Doradas convierte este partido de la Fecha 6 en un choque clave para las aspiraciones de ambos en la Liga BetPlay.

Ficha del partido: Millonarios vs Águilas Doradas

Competición: Liga BetPlay – Fecha 6

Fecha: Miércoles 11 de febrero

Hora en Colombia: 18:30

Estadio: Estadio Nemesio Camacho “El Campín”, Bogotá

Transmisión en TV: WIN+ FÚTBOL

Transmisión online: WIN PLAY

Árbitro central: Luis Matorel (Bolívar)

Asistente 1: Jonathan Ballesteros (Santander)

Asistente 2: Cristian Villamizar (Norte de Santander)

VAR: John Perdomo (Huila).