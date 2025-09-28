La Liga BetPlay 2025-2 entra en su recta definitiva de la fase regular y este domingo 28 de septiembre se vivirá un duelo clave: América de Cali vs Envigado, válido por la Fecha 13. El encuentro se disputará en el histórico estadio Pascual Guerrero de Cali, desde las 2:00 p.m. (hora en Colombia), con la expectativa de una buena asistencia de público para acompañar a los escarlatas.

Ambos equipos llegan en posiciones similares en la tabla, luchando por escalar puestos y cortar la irregularidad mostrada a lo largo del torneo. América, con David González al frente, empieza a mostrar señales de recuperación, mientras que Envigado atraviesa un presente muy complicado, especialmente en la tabla del descenso.

Dónde ver América de Cali vs Envigado en TV y online

El partido tendrá transmisión exclusiva para Colombia en las siguientes plataformas:

TV : Win+ Fútbol.

: Win+ Fútbol. Online: Win Play.

De esta manera, los aficionados podrán seguir en directo un duelo que puede ser determinante para las aspiraciones de ambos clubes en lo que resta de la Liga BetPlay 2025-2.

Árbitro designado y terna arbitral para el partido en el Pascual Guerrero

La Comisión Arbitral de la Dimayor designó a Jhon Ospina (Quindío) como juez central del compromiso. Sus asistentes serán David Fuentes (Cesar) y Róbinson Medina (Risaralda). Además, el VAR estará a cargo de Esnaider Pontón (Bogotá), garantizando el control de las jugadas más determinantes.

Así llega América de Cali al partido ante Envigado

El América de Cali ocupa actualmente la casilla 14 de la Liga BetPlay 2025-2 con 13 puntos en 12 jornadas. Aunque su posición no es la ideal, los escarlatas llegan en un buen momento reciente, con tres partidos consecutivos sin derrotas, en los que sumaron 7 puntos.

La llegada de David González al banquillo técnico parece haber revitalizado al equipo. Bajo su dirección ya se consiguieron dos triunfos seguidos que alimentan la esperanza de una remontada en la tabla. El duelo ante Envigado será el quinto partido con González como DT, y la hinchada espera que continúe la racha positiva.

Así llega Envigado al duelo en Cali

El panorama para el Envigado Fútbol Club es mucho más delicado. Los naranjas se ubican en la posición 15 de la tabla con 12 puntos, pero lo más preocupante es su situación en el descenso: son el último equipo en esa clasificación, lo que los obliga a sumar con urgencia.

Envigado arrastra una racha negativa de seis jornadas sin conocer la victoria, lo que ha generado presión tanto en el cuerpo técnico como en la plantilla. Enfrentar a América en condición de visitante será un reto mayúsculo para intentar romper la mala racha y encontrar aire en la pelea por la permanencia.

Convocados de América de Cali para el partido de la Fecha 13 en la Liga BetPlay

El director técnico David González confirmó la lista de jugadores disponibles para el duelo frente a Envigado:

Arqueros : Joel Graterol y Jorge Soto.

: Joel Graterol y Jorge Soto. Defensores : Daniel Bocanegra, Andrés Mosquera Guardia, Mateo Castillo, Marcos Mina, Jean Pestaña y Ómar Bertel.

: Daniel Bocanegra, Andrés Mosquera Guardia, Mateo Castillo, Marcos Mina, Jean Pestaña y Ómar Bertel. Mediocampistas : Josen Escobar, Rafael Carrascal, Luis Alejandro Paz y Sebastián Navarro.

: Josen Escobar, Rafael Carrascal, Luis Alejandro Paz y Sebastián Navarro. Atacantes: Cristian Barrios, Dylan Borrero, Luis Ramos Leiva, Jhon Murillo, Jan Franc Lucumí, Adrián Ramos, Yojan Garcés y Tilman Palacios.

La lista combina experiencia y juventud, destacando la presencia de figuras como Adrián Ramos, quien sigue siendo un referente ofensivo, y la inclusión de Dylan Borrero, fichaje importante que ya comienza a tener protagonismo.

América vs Envigado: un duelo directo en la tabla

Con apenas un punto de diferencia en la clasificación, el partido entre América y Envigado se presenta como un duelo directo en la lucha por escapar de la parte baja de la tabla y acercarse a los puestos de clasificación a los cuadrangulares.

El Pascual Guerrero será testigo de un choque entre dos equipos necesitados, en el que los escarlatas buscarán aprovechar el impulso de su buen momento reciente y la presión de la hinchada, mientras que Envigado intentará sorprender para cortar una racha negativa que compromete su futuro en la categoría.