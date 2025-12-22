En Deportivo Independiente Medellín hay una convicción clara tras las finales perdidas en los últimos años: el margen de error se agotó. En el DIM entienden que el regreso a los títulos no pasa por discursos ni promesas, sino por gestión deportiva, planificación y decisiones oportunas en el mercado. Bajo esa premisa, el club antioqueño avanzó de manera silenciosa pero decidida por un nombre que pocos tenían en el radar: Pedro Ramírez, lateral izquierdo argentino de 25 años.

La dirigencia del Poderoso identificó esa posición como una de las prioridades absolutas para 2026 y, sin filtrar el movimiento, sorprendió con una propuesta formal que ya está sobre la mesa de Defensa y Justicia, dueño de los derechos federativos del jugador.

La oferta del DIM que llegó por sorpresa a la Argentina

Independiente Medellín no fue con rodeos. Según se conoció, el club colombiano envió una oferta concreta solicitando un préstamo por un año, con opción de compra hasta el 31 de diciembre de 2026, fijada en 1 millón de dólares. Paralelamente, el DIM avanzó en los diálogos con el futbolista, presentándole un contrato con mejora salarial significativa respecto a lo que percibe actualmente en el fútbol argentino.

La seriedad de la propuesta causó impacto tanto en Defensa y Justicia como en el entorno del jugador. No se trató de un simple sondeo, sino de una negociación estructurada, con tiempos claros y números competitivos, algo que no pasó desapercibido en Florencio Varela.

La respuesta del jugador y el factor Libertadores

Tras analizar la situación durante 24 horas junto a su círculo cercano, Pedro Ramírez dio una respuesta positiva al interés del DIM. El lateral ve con buenos ojos la posibilidad de probar suerte en un fútbol distinto, pero, sobre todo, valora el contexto deportivo que le ofrece el club colombiano.

Uno de los factores determinantes es la Copa Libertadores 2026, torneo que el DIM disputará y que representa una vitrina continental clave para el jugador. En Defensa y Justicia, en cambio, no tendrá competencia internacional el próximo año, lo que inclina la balanza a favor del proyecto antioqueño.

El futbolista ya dejó claro que, si los clubes alcanzan un acuerdo definitivo, viajará esta misma semana a Medellín para realizar exámenes médicos y avanzar con la firma de su contrato.

Defensa y Justicia evalúa, pero la última palabra pesa

Desde el lado de Defensa y Justicia, la propuesta fue bien recibida en términos generales. Los números y la estructura del negocio resultan atractivos y el club argentino está dispuesto a avanzar con el intercambio de documentación y los pasos formales.

Sin embargo, apareció un obstáculo relevante: la postura del entrenador Mariano Soso. El técnico considera a Ramírez una pieza clave de su esquema y lo proyecta como titular indiscutido para 2026, motivo por el cual inicialmente no ve con buenos ojos su salida.

La palabra de Soso tiene peso específico dentro del club, producto de sus buenas campañas recientes. Por estas horas, el presidente del ‘Halcón de Varela’, Diego Lemme, intenta convencer al entrenador de aceptar la operación, teniendo en cuenta también el deseo del jugador de mejorar su situación económica y dar un salto en su carrera.

Un perfil en crecimiento y su primera experiencia internacional

Pedro Ramírez está ante la posibilidad de vivir su primera experiencia internacional. Antes de su paso por Defensa y Justicia, el lateral solo había actuado en el ascenso argentino, defendiendo los colores de Estudiantes de Caseros y Deportivo Riestra. Su evolución en DyJ lo puso en el radar del DIM, que ve en él un perfil con proyección, recorrido físico y margen de crecimiento.

El DIM necesita cerrar pronto esa posición

La urgencia del DIM no es casual. En los últimos días se concretó la venta del juvenil Juan David Arizala al AC Milan, y el otro futbolista natural en esa banda, Francisco Chaverra, también está muy cerca de salir tras recibir propuestas serias desde el fútbol brasileño.

Por eso, en Medellín esperan una respuesta definitiva en el transcurso de esta semana. Si la negociación no prospera, el club activará opciones B que ya tiene en carpeta, aunque la prioridad hoy pasa claramente por cerrar esta operación.

El mensaje es claro: el DIM no quiere improvisar más. Busca reforzar una posición clave, anticiparse al mercado y llegar a 2026 con una plantilla más sólida y competitiva desde el primer día.