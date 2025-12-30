El mercado de pases del Fútbol Profesional Colombiano empieza a acelerar fuerte y uno de los nombres que tomó protagonismo en las últimas horas es el de Andrés Steven ‘Tití’ Rodríguez. El delantero, que viene de consagrarse campeón con Junior, ya dio pasos concretos para destrabar su salida y el Deportivo Cali aparece hoy como el club mejor posicionado para quedarse con sus servicios, en una negociación que entra en su tramo más sensible.

La operación se mueve entre voluntades claras, ofertas formales y decisiones que podrían resolverse en cuestión de horas, en medio de un reacomodo ofensivo que se cocina en Barranquilla.

La decisión del jugador: buscar un cambio de aire

El interés del Cali por Tití Rodríguez no es nuevo, pero en las últimas horas tomó un giro decisivo. El atacante sostuvo recientemente una conversación directa con los directivos de Junior, en la que expresó su deseo de que el club escuche y evalúe seriamente alguna de las propuestas que llegaron por él.

El delantero se mostró agradecido con la institución y con la afición rojiblanca, pero tras tres años en el club y sin haber logrado consolidarse como titular indiscutido, considera que este es el momento ideal para asumir un nuevo reto. El propio jugador entiende que, de mantenerse el actual panorama deportivo, su rol volvería a ser secundario en el ataque, algo que ya no entra en sus planes a los 27 años.

El interés del FPC y la ventaja del Cali

Hace un par de semanas, América de Cali, Millonarios FC y Deportivo Cali sondearon la situación del atacante con la firme intención de contratarlo. En ese momento, Rodríguez estaba inmerso en los festejos por la obtención de la estrella 11 con Junior y aún no tenía claridad total sobre su futuro inmediato.

Con el correr de los días, el escenario se fue aclarando. El jugador percibió que Junior explora opciones ofensivas en el extranjero, lo que refuerza la idea de que su espacio en el equipo podría reducirse aún más en 2026. Ante esto, Rodríguez Ossa optó por no esperar y abrió un canal de diálogo franco con los dueños del club para buscar una salida que beneficie a todas las partes.

En ese contexto, el Deportivo Cali fue el club que dio el paso más firme.

La oferta formal del Deportivo Cali

Este martes, el cuadro azucarero presentó una oferta formal a Junior, con toda la documentación en regla, proponiendo un préstamo por un año con opción de compra. La propuesta incluye, además, un considerable aumento salarial para el delantero, aspecto clave para convencer al futbolista.

Se trata de la segunda oferta que el Cali presenta en menos de 15 días. La primera fue rechazada, pero en el entorno del jugador reconocen que esta nueva propuesta es más sólida y se ajusta mejor a las expectativas de todas las partes. Rodríguez tiene contrato vigente con Junior por año y medio más, lo que obliga a una negociación cuidadosa.

La postura de Junior y el punto de fricción

Desde Barranquilla, Junior mantiene una posición cautelosa. El club espera cerrar primero la contratación de su nuevo delantero centro y, una vez definido ese movimiento, avanzar en la negociación por Rodríguez Ossa.

En principio, a la dirigencia tiburona no le seduce del todo la figura del préstamo, pero entiende que, si la voluntad del jugador es salir, concretar una venta definitiva dentro del mercado local no resulta sencillo. Por eso, una alternativa que empieza a tomar fuerza es la de vender un porcentaje de la ficha al Deportivo Cali, fórmula que permitiría destrabar el negocio.

El reacomodo ofensivo en Junior que empuja la salida del Tití

El contexto deportivo también juega un papel determinante. Junior ya aseguró la continuidad del paraguayo Guillermo Paiva y espera cerrar en los próximos días la llegada del uruguayo Agustín Rodríguez como nuevo refuerzo ofensivo. Luego de ese movimiento, el club deberá decidir si mantiene a Carlos Bacca como tercer delantero o si suma otro nombre de peso al ataque, que se especula podría ser Luis Fernando Muriel.

Con ese panorama, Tití Rodríguez entiende que su ciclo en Barranquilla está prácticamente cumplido. No aparece entre las prioridades del DT Alfredo Carlos Arias, y el propio jugador considera que necesita un equipo donde pueda tener mayor continuidad y protagonismo.

Balance y horas clave en el mercado

Rodríguez Ossa estuvo tres años en Junior y fue protagonista en la obtención de dos títulos, dejando una imagen positiva tanto en lo deportivo como en lo profesional. Ahora, todo apunta a que su futuro inmediato se definirá en cuestión de horas.

El Deportivo Cali avanza, el jugador empuja y Junior analiza la mejor fórmula. El desenlace está cerca y el mercado del FPC suma otro capítulo caliente en este cierre de año.