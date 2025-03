Deportivo Cali ha venido disputando partidos recientes en la Liga BetPlay los días lunes, un horario poco habitual para un equipo con su historia y convocatoria. Este hecho ha generado comentarios entre los aficionados y el cuerpo técnico, especialmente tras el encuentro ante Boyacá Chicó, en el que Alfredo Arias expresó su desconcierto por la reiteración de este día en la programación.

El entrenador uruguayo, en su rueda de prensa posterior al partido, agradeció a los hinchas que asistieron a pesar de la dificultad del horario y cuestionó por qué un equipo de la trayectoria de Deportivo Cali está siendo programado de manera recurrente en ese día. Sus palabras reflejan la preocupación por el impacto que esto puede tener en la asistencia y en la exposición del equipo en la liga.

Deportivo Cali y los partidos de los lunes en la Liga BetPlay: una tendencia llamativa

En las últimas jornadas de la Liga BetPlay, Deportivo Cali ha sido asignado en varias ocasiones para jugar los lunes, una situación que ha despertado inquietudes entre su afición y su cuerpo técnico. Tradicionalmente, los equipos con mayor convocatoria suelen ser programados en horarios estelares, como los fines de semana o en franjas horarias con mayor visibilidad. Sin embargo, en el caso del equipo verdiblanco, se ha venido repitiendo esta designación en el inicio de la semana.

Si bien la Dimayor distribuye los partidos en función de diversos factores como la disponibilidad de los estadios, los derechos de televisión y los acuerdos con las cadenas transmisoras, la situación de Deportivo Cali ha generado sorpresa sobre los criterios utilizados. Para los equipos con gran hinchada, jugar en horarios de menor impacto mediático y con dificultades de asistencia puede afectar la presencia en el estadio y su repercusión en el torneo.

El reclamo de Alfredo Arias y su análisis sobre la programación en los partidos de Deportivo Cali

Luego del empate de Deportivo Cali ante Boyacá Chicó en un partido disputado un lunes a las 6:20 p.m., el técnico Alfredo Arias expresó su sorpresa y malestar con la programación del equipo en este día. En su intervención, dejó en claro que no entiende por qué un club con la historia y la convocatoria del Cali ha sido relegado de los horarios estelares.

“Debo agradecer a la gente que vino un lunes, un día tan difícil para llegar a este estadio con ese horario (6:20 p.m.). A veces me pregunto yo: el Cali, la ciudad de Cali, que le fijen todos los partidos los lunes, ¿no? Eso sí que me hace ruido porque en todas partes, en todos los campeonatos, se respeta un poco la historia, la convocatoria de un equipo, ¿verdad? Yo veo en horarios estelares algunos partidos con estadios vacíos, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema que me fui por las ramas…”, afirmó el entrenador uruguayo.

Sus palabras reflejan la molestia que genera este tipo de asignaciones, especialmente cuando se observa que otros partidos con menor convocatoria son ubicados en franjas más atractivas. Si bien Arias no profundizó en una crítica directa a la Dimayor, su comentario deja abierta la discusión sobre los criterios de programación en la Liga BetPlay.

El impacto en la asistencia de hinchas de Deportivo Cali y en la exposición del equipo

Jugar un lunes implica una serie de dificultades logísticas tanto para el equipo como para la afición. Con horarios laborales y escolares en marcha, la asistencia a los estadios suele reducirse, lo que se traduce en menor apoyo en las tribunas y una posible afectación en la taquilla. Además, desde la perspectiva mediática, los partidos de lunes suelen tener menor repercusión que aquellos ubicados en los fines de semana, donde hay mayor disponibilidad de público y una mejor ventana de exposición para los equipos y los patrocinadores.

El caso de Deportivo Cali ha empezado a llamar la atención. Más allá de los acuerdos televisivos y la distribución de horarios, los equipos con mayor arraigo y convocatoria suelen recibir una programación que les permita explotar su potencial y no verse relegados a horarios menos favorables. Mientras tanto, el debate sobre esta situación sigue abierto y el club espera recibir una respuesta sobre si esta tendencia se mantendrá o si habrá una reconsideración en futuras jornadas.

Los días que jugó Deportivo Cali en la Liga BetPlay 2025